Surto de Ébola já matou mais de 500 pessoas na República Democrática do Congo

O surto de Ébola na República Democrática do Congo continua a agravar-se e já provocou mais de 500 mortes, segundo os dados mais recentes divulgados pelo Governo congolês.

De acordo com o Ministério da Saúde da República Democrática do Congo, o país contabiliza atualmente 1.561 casos confirmados e 506 mortes, números que refletem a rápida propagação da doença desde que o surto foi declarado, em maio deste ano. Além disso, "628 doentes encontram-se em isolamento ou hospitalização", e outras 253 pessoas conseguiram recuperar da doença.

OMS declarou emergência internacional

Perante a evolução da epidemia, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em maio, uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (PHEIC), alertando para o elevado risco de propagação regional.

O surto teve origem na província de Ituri, no nordeste do país, mas rapidamente se expandiu para outras zonas da República Democrática do Congo, incluindo o Kivu do Norte, uma região marcada por conflitos armados e por uma grave crise humanitária. Casos importados foram também confirmados no Uganda, aumentando as preocupações das autoridades sanitárias internacionais.

Estirpe sem vacina aprovada

Ao contrário da variante Zaire do vírus Ébola, responsável por surtos anteriores e para a qual já existem vacinas aprovadas, o atual surto é provocado pela estirpe Bundibugyo, para a qual ainda não existe uma vacina licenciada nem tratamento específico disponível.

Ébola transmite-se através do contacto direto com sangue ou fluidos corporais de pessoas ou animais infetados e provoca febre hemorrágica grave, podendo causar hemorragias internas e falência de órgãos.