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Surto de Ébola já matou mais de 500 pessoas na República Democrática do Congo

O início do surto foi declarado oficialmente dia 15 de maio.
Redação
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O surto de Ébola na República Democrática do Congo continua a agravar-se e já provocou mais de 500 mortes, segundo os dados mais recentes divulgados pelo Governo congolês.

De acordo com o Ministério da Saúde da República Democrática do Congo, o país contabiliza atualmente 1.561 casos confirmados e 506 mortes, números que refletem a rápida propagação da doença desde que o surto foi declarado, em maio deste ano. Além disso, "628 doentes encontram-se em isolamento ou hospitalização", e outras 253 pessoas conseguiram recuperar da doença.

OMS declarou emergência internacional

Perante a evolução da epidemia, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em maio, uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (PHEIC), alertando para o elevado risco de propagação regional.

O surto teve origem na província de Ituri, no nordeste do país, mas rapidamente se expandiu para outras zonas da República Democrática do Congo, incluindo o Kivu do Norte, uma região marcada por conflitos armados e por uma grave crise humanitária. Casos importados foram também confirmados no Uganda, aumentando as preocupações das autoridades sanitárias internacionais.

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Estirpe sem vacina aprovada

Ao contrário da variante Zaire do vírus Ébola, responsável por surtos anteriores e para a qual já existem vacinas aprovadas, o atual surto é provocado pela estirpe Bundibugyo, para a qual ainda não existe uma vacina licenciada nem tratamento específico disponível.

Ébola transmite-se através do contacto direto com sangue ou fluidos corporais de pessoas ou animais infetados e provoca febre hemorrágica grave, podendo causar hemorragias internas e falência de órgãos.

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