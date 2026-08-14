Sobrinho-neto de John F. Kennedy entra para lista internacional de procurados da Rússia. É alvo de ordem de prisão por combater pela Ucrânia

O marido da cantora internacional Giulia Be já tinha revelado nas suas redes sociais que tinha decidido ir para a Ucrânia ajudar após ver a guerra.

Conor Kennedy, sobrinho-neto de John F. Kennedy e marido da cantora brasileira Giulia Be está a ser alvo de uma ordem de prisão da Rússia, após suspeitas de integrar um grupo de mercenários e de lutar pelas Forças Armadas da Ucrânia.

De acordo com a informação revelada por órgãos de comunicação social russos, os crimes pelos quais Kennedy é acusado poderão resultar uma pena de sete a dez anos de prisão. A defesa já tinha recorrido da decisão, mas o Tribunal Distrital de Basmanny manteve a ordem de detenção.

O marido da cantora internacional Giulia Be já tinha revelado nas suas redes sociais que tinha decidido ir para a Ucrânia ajudar após ver a guerra. Alistou-se na Legião Internacional ucraniana e esteve a defender a região de Kharkiv. “Fico com o coração apertado ao falar sobre o tempo que passei lá [na Ucrânia]”, escreveu na publicação acompanhada de imagens da temporada que esteve no país.

Da mesma decisão foram alvo outros membros da mesma legião. Todos fazem agora parte da lista internacional de procurados da Rússia.