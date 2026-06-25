Sismos na Venezuela. Sobe para seis o número de mortos com ligação a Portugal (atualizada)

Duas das vítimas mortais são cidadãos nacionais e as outras quatro são lusodescendentes, informação foi confirmada pelo MNE.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou esta quinta-feira a morte de seis portugueses na sequência dos sismos que atingiram a Venezuela. Entre as vítimas estão dois cidadãos nacionais e quatro lusodescendentes.

De acordo com a informação divulgada, uma das vítimas foi encontrada com vida entre os escombros, mas acabou por morrer durante o transporte para o hospital. Entre os mortos está também um casal lusodescendente que perdeu a vida na zona de Catia del Mar, em La Guaira.

Dois grandes sismos, de magnitude 7.2 e 7.5 na escala de Richter foram registados na Venezuela, na noite desta quarta-feira, com poucos segundos de diferença, provocando destruição, vários mortos e milhares de feridos.