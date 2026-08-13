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Sobe para 265 o número de mortos após sismo de 7,4 na Colômbia. Governo decreta emergência económica

A Colômbia continua a procurar sobreviventes após o sismo que devastou várias regiões do país na passada segunda-feira. São já 265 mortos, quase 500 desaparecidos e milhares de feridos.
Redação
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O número de mortos provocado pelo forte sismo que atingiu a Colômbia na segunda-feira subiu para 265, enquanto quase 500 pessoas continuam desaparecidas, segundo o mais recente balanço revelado pelo Presidente Abelardo de la Espriella. Há ainda mais de 3.700 feridos e milhares de habitações destruídas.

O terramoto, de magnitude 7,4, atingiu o oeste do país e foi sentido em várias regiões. É considerado o sismo mais forte a atingir a Colômbia neste século e provocou o colapso de edifícios em várias cidades, deixando comunidades inteiras a tentar encontrar familiares e amigos entre os escombros.

A dimensão da tragédia levou Abelardo de la Espriella, a declarar o estado de emergência económica para fazer face aos danos provocados pelo desastre.

Quase 500 pessoas continuam desaparecidas

As operações de busca e salvamento entraram numa fase particularmente delicada. As equipas de emergência aproximaram-se das 72 horas após o sismo, período considerado crítico para encontrar sobreviventes presos debaixo dos edifícios destruídos.

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Em Cali, uma das zonas mais afetadas, as equipas concentram esforços em vários edifícios onde ainda poderá haver pessoas soterradas.

Os socorristas recorrem a cães, sensores capazes de detetar movimentos e equipamento pesado, mas também trabalham em silêncio durante períodos de tempo para tentar identificar eventuais sinais de vida entre os escombros.

Ajuda internacional começa a chegar

A resposta à tragédia envolve também equipas e recursos provenientes de outros países.

O ministro dos Negócios Estrangeiros colombiano, Omar Bula, segundo a Reuters, afirmou que o Governo está a coordenar a chegada de ajuda internacional. Equipas e carregamentos provenientes de Peru, México e El Salvador começaram a chegar ao país.

Entretanto, as autoridades têm limitado o acesso de voluntários a algumas zonas de resgate. A medida pretende reduzir o ruído e as vibrações junto aos escombros, permitindo aos sensores utilizados pelas equipas identificar com maior precisão eventuais movimentos debaixo dos edifícios.

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