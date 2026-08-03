Sobe para 22 o número de mortos em colisão em Angola

O choque entre um autocarro e uma motorizada com bidões de combustível provocou um incêndio no Cuanza Sul. Há mais de duas dezenas de vítimas mortais confirmadas

Subiu para 22 o número de mortos causado por um acidente de viação na madrugada desta segunda-feira na província angolana do Cuanza Sul, noticiou a imprensa angolana citando fontes oficiais.

O balanço inicial do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros (SPCB) de Angola apontava para 11 mortos e 12 feridos graves, após a colisão de um autocarro de passageiros e uma motorizada.

Segundo os bombeiros, uma colisão entre um autocarro de transporte interprovincial de passageiros, que fazia o trajeto Sumbe-Luanda, e uma motorizada de três rodas que transportava bidões de gasolina esteve na origem do incêndio.

Segundo o jornal O País, o autocarro que saía da província de Huíla em direção a Luanda transportava 47 passageiros. Três pessoas seguiam a bordo do motociclo.