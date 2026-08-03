segunda-feira, 03 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Sobe para 22 o número de mortos em colisão em Angola

O choque entre um autocarro e uma motorizada com bidões de combustível provocou um incêndio no Cuanza Sul. Há mais de duas dezenas de vítimas mortais confirmadas
SOL/Lusa
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Sobe para 22 o número de mortos em colisão em Angola
Dreamstime

Fim da onda de calor. Chuva está de regresso e temperaturas descem em quase todo o país

Subiu para 22 o número de mortos causado por um acidente de viação na madrugada desta segunda-feira na província angolana do Cuanza Sul, noticiou a imprensa angolana citando fontes oficiais.

O balanço inicial do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros (SPCB) de Angola apontava para 11 mortos e 12 feridos graves, após a colisão de um autocarro de passageiros e uma motorizada.

Segundo os bombeiros, uma colisão entre um autocarro de transporte interprovincial de passageiros, que fazia o trajeto Sumbe-Luanda, e uma motorizada de três rodas que transportava bidões de gasolina esteve na origem do incêndio.

Segundo o jornal O País, o autocarro que saía da província de Huíla em direção a Luanda transportava 47 passageiros. Três pessoas seguiam a bordo do motociclo.

Temas

Cuanza Sul
Angola
Acidente de viação
Autocarro
Colisão

Leia também

Justiça investiga série de suicídios e tentativas de suicídio em serviços do Governo francês

Uma sucessão de quatro casos registados em apenas sete meses levou as autoridades francesas a abrir uma investigação para apurar suspeitas de assédio moral e problemas de gestão na administração do primeiro-ministro, Sébastien Lecornu.
Justiça investiga série de suicídios e tentativas de suicídio em serviços do Governo francês

Sobe para 22 o número de mortos em colisão em Angola

O choque entre um autocarro e uma motorizada com bidões de combustível provocou um incêndio no Cuanza Sul. Há mais de duas dezenas de vítimas mortais confirmadas
Sobe para 22 o número de mortos em colisão em Angola

Homem de 26 anos confessa homicídio de escocesa encontrada dentro de uma mala em Atenas

De acordo com as autoridades, foi aberto um processo criminal por homicídio intencional, roubo e violação da lei relativa a armas.
Homem de 26 anos confessa homicídio de escocesa encontrada dentro de uma mala em Atenas

Mais vistos

Destaques