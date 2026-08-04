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Sobe para 138 o número de mortos portugueses nos sismos da Venezuela

O balanço de portugueses e lusodescendentes mortos no duplo sismo na Venezuela subiu para 138, confirmou o MNE. Os abalos atingiram o norte do país e já não há registo de cidadãos desaparecidos
SOL/Lusa
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O número de portugueses e lusodescendentes mortos no duplo sismo que atingiu a Venezuela a 24 de junho subiu para 138, indicou esta terça-feira o mais recente balanço do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português.

Dos portugueses e lusodescendentes mortos, 109 adultos e 29 menores, 118 tinham também a nacionalidade venezuelana.

O ministério indicou que já não há cidadãos desaparecidos. 

Os dois abalos de magnitude 7,2 e 7,5 sacudiram a 24 de junho o norte do país, em particular o estado costeiro de La Guaira, próximo de Caracas, causando pelo menos 6.125 mortos.

O novo balanço tem uma estrutura diferente dos anteriores, excluindo alguns números, como o de feridos, vítimas e edifícios desabados, mas inclui outros como o número de casas entregues.

Os dois sismos ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

 

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