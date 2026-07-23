Sobe para 133 número de portugueses e lusodescendentes mortos no duplo sismo da Venezuela

O duplo sismo na Venezuela a 24 de junho causou 5.398 mortos, incluindo 133 portugueses e lusodescendentes, elevando o balanço oficial. Há ainda 21 cidadãos portugueses desaparecidos, e os abalos de magnitude 7,2 e 7,5 afetaram o norte do país, gerando réplicas e mobilizando equipas de salvamento

O duplo sismo que abalou a Venezuela em 24 de junho causou a morte a 133 portugueses e lusodescendentes, de acordo com o balanço avançado esta quinta-feira pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português.

O balanço anterior, divulgado na segunda-feira, indicava 130 portugueses e lusodescendentes mortos.

Entre os 133 cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos, dos quais 105 eram adultos e 28 menores, 113 tinham também a nacionalidade venezuelana.

O MNE português referiu ainda que continuam desaparecidos 21 cidadãos portugueses.

Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 5.398 mortos e 16.740 feridos, segundo o mais recente balanço oficial oficial divulgado esta quarta‑feira.

Entretanto, o número de feridos manteve-se em 16.740, segundo o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, que publicou o balanço na sua conta na rede de mensagens Telegram.

Dois abalos de magnitude 7,2 e 7,5 sacudiram a 24 de junho o norte do país, em particular o estado costeiro de La Guaira, próximo da capital Caracas.

Vários países, incluindo Portugal e outros Estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.