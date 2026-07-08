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Sobe para 102 o número de portugueses e lusodescendentes mortos nos sismos da Venezuela

Entre as vítimas mortais encontram-se 18 crianças e 84 adultos.
Redação
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Subiu para 102 o número de cidadãos portugueses e lusodescendentes que morreram na sequência do duplo sismo que abalou a Venezuela no passado dia 24 de junho. O novo balanço, divulgado esta quarta-feira pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), dá conta de uma tragédia que continua a marcar profundamente a comunidade portuguesa radicada naquele país.

Entre as vítimas mortais encontram-se 18 crianças e 84 adultos.

O número de desaparecidos diminuiu para 57, mas as operações de busca prosseguem em várias das zonas mais afetadas, alimentando a esperança de familiares desesperados.

Segundo o mais recente balanço oficial das autoridades venezuelanas, já morreram cerca de 3685 pessoas e há pelo menos 16 740 feridos.

Missão portuguesa está instalada em Catia la Mar

A missão portuguesa de resposta à catástrofe tem a sua base operacional em Catia la Mar, no estado de La Guaira, uma das zonas mais afetadas pelos sismos e onde reside uma das maiores comunidades portuguesas e lusodescendentes da Venezuela.

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As equipas continuam a colaborar nas operações de busca, identificação de vítimas e apoio às populações afetadas.

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