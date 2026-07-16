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"Só queriam estar em casa, juntos". Casal de idosos foge do lar na Austrália e percorre 168 quilómetros até ser encontrado

A notícia do desaparecimento deixou a filha, Linda McKelvie, em sobressalto. O pai, Colin, sofre de Alzheimer, enquanto a mãe, Claudette, padece de demência vascular e de convulsões frequentes.
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São apenas um casal que queria estar em casa. Colin e Claudette Geraghty, de 89 e 83 anos respetivamente, fugiram do lar Ryman Nellie Melba, no sudeste de Melbourne, na Austrália, na manhã de sábado. 

Após fugirem da instituição, visitaram o Glenn Shopping Centre, um centro comercial, e foram ainda comprar a sua medicação. 

Foi uma das suas vizinhas, Sharon Jeikishore, que deu o alerta do desaparecimento, após se ter apercebido que os dois não estariam no quarto naquela tarde. 

A notícia do desaparecimento deixou a filha, Linda McKelvie, em sobressalto. O pai, Colin, sofre de Alzheimer, enquanto a mãe, Claudette, padece de demência vascular e de convulsões frequentes.

No entanto, o pai foi claro na mensagem que lhe deixou: "Não te preocupes, obrigado pela tua ajuda, vou certificar-me de que cuido bem dela", escreveu, referindo-se à sua mulher, Claudette. A filha respondeu à mensagem, apelando que não permanecessem desaparecidos. “Por favor, voltem para casa. Estamos todos muito preocupados convosco”, escreveu. 

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Foram 32 horas sem saber do paradeiro do casal, até serem encontrados em Maryborough, a cerca de 168 quilómetros de Melbourne. "Eles não gostavam muito de estar em instituições e acho que só queriam estar em casa, juntos" , indicou Linda. 

De acordo com o Daily Mail, esta não era a primeira vez que o casal tentava fugir de uma instituição numa semana, sendo que a polícia já tinha recebido o alerta.

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