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Sismos na Venezuela revelam paradeiro de antigo membro da ETA procurado há décadas. Ordem de prisão já foi emitida

A denúncia sustenta que Olalde fugiu para a venezuela em 1979 “para escapar da ação da justiça”.
Redação
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Não se sabia do paradeiro de Luis María Olalde até aos sismos do dia 24 de junho que devastaram a Venezuela. 

O antigo membro da ETA, conhecido por “Txistu”, era procurado há vários anos. Após ter sido resgatado do seu prédio em escombros na Venezuela, A Associação Dignidade e Justiça entregou uma ação judicial que exige a “busca, captura e detenção internacional para fins de extradição", de acordo com o jornal venezuelano 20 Minutos, sendo este acusado de participar num ataque realizado pelo comando Urola em 1978. Três guardas civis foram mortos na altura. 

A queixa foi aceite como denúncia popular pelo juiz Santiago Pedraz no passado dia 7 de julho.

A denúncia sustenta que Olalde fugiu para a venezuela em 1979 “para escapar da ação da justiça”. Apenas se voltou a saber do seu paradeiro concreto “após o resgate dos escombros de um prédio onde morava com a sua esposa, no bairro de San Bernardino, em Caracas”. A mulher do acusado terá morrido na sequência dos abalos.

Os sismos que devastaram a Venezuela no final do mês passado já provocaram 4.118 mortos e 16.740 feridos, de acordo com o mais recente balanço oficial divulgado pelo governo venezuelano.

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