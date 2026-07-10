Sismos na Venezuela fazem 107 mortos entre portugueses e lusodescendentes

O Ministério dos Negócios Estrangeiros atualizou esta sexta-feira o balanço das vítimas portuguesas do duplo sismo que atingiu a Venezuela a 24 de junho. O número de cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos aumentou para 107, enquanto permanecem 57 pessoas desaparecidas ou incontactáveis

O número de cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos na sequência do duplo sismo que abalou a Venezuela, a 24 de junho, subiu para 107, anunciou esta sexta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

De acordo com a atualização do Governo, entre as vítimas mortais encontram-se 91 pessoas com dupla nacionalidade portuguesa e venezuelana, num total de 19 crianças e 88 adultos.

O balanço anterior apontava para 104 mortos e 57 desaparecidos ou incontactáveis, número que se mantém inalterado.

Número total de vítimas continua a aumentar

As autoridades venezuelanas atualizaram também o número global de vítimas do desastre natural.

Segundo o mais recente balanço oficial, o duplo sismo provocou 3.899 mortos e 16.740 feridos, mantendo-se o número de pessoas hospitalizadas e desaparecidas sob acompanhamento das equipas de emergência.

Os dois sismos, de magnitude 7,2 e 7,5, ocorreram com menos de um minuto de intervalo, a cerca de 200 quilómetros de Caracas, tendo sido seguidos por centenas de réplicas, segundo o Serviço Geológico dos EUA.

Portugal mantém apoio às comunidades afetadas

Na sequência da tragédia, vários países, incluindo Portugal e outros Estados-membros da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para apoiar as operações no terreno.

Entretanto, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, encontra-se na Venezuela desde quarta-feira, numa visita de quatro dias destinada a acompanhar a situação da comunidade portuguesa e a reforçar o apoio às famílias afetadas.

Durante a visita, foi também anunciado que a companhia aérea TAP retomará, a partir de 13 de julho, os voos de ligação entre Portugal e a Venezuela, utilizando o Aeroporto Arturo Michelena, em Valência, situado a cerca de 170 quilómetros a oeste de Caracas.

EUA reforçam ajuda humanitária

Os Estados Unidos anunciaram igualmente um reforço do apoio humanitário à Venezuela.

Segundo o Departamento de Estado norte-americano, Washington já disponibilizou mais de 386 milhões de dólares (cerca de 377 milhões de euros) para apoiar as operações de emergência, assistência às populações afetadas e recuperação das zonas destruídas pelos sismos.

As operações de busca continuam nas áreas mais afetadas, enquanto as autoridades mantêm a esperança de localizar sobreviventes entre os escombros, apesar de as probabilidades diminuírem com o passar dos dias.