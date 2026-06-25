Sismos na Venezuela: consulados portugueses ativam contactos de emergência para cidadãos lusos no país

Os consulados-gerais de Portugal estão a acompanhar a situação no país.

A tragédia na Venezuela está a mobilizar esforços em vários países. Os consulados-gerais de Portugal nas cidades de Caracas e Valência já disponibilizaram números telefónicos de emergência para os portugueses entrarem em contacto na sequência dos dois sismos que abalaram o país esta quarta-feira.

"O consulado-geral de Portugal em Caracas está a acompanhar a situação e atento a qualquer emergência", informam num aviso divulgado nas redes sociais.

Os contactos são:

Para a região de Caracas : +58 414-466.53.50 e o e-mail cgcaracas@mnet.pt

Para a região de Valência: +58 412-040.55.65 e o e-mail valencia@mne.pt

Dois sismos de magnitude 7.1 e 7.5 na escala de Richter abalaram a Venezuela com apenas 39 segundos de intervalo ao final da tarde de quarta-feira. Há várias zonas do país sem eletricidade, internet, e rede para ligações telefónicas.

A presidente venezuelana fez uma primeira declaração ao país, onde informou da confirmação de pelo menos 32 mortos e mais de 700 feridos. Delcy Rodríguez revelou ainda que a zona mais afetada pela catástrofe foi La Guaira, descrevendo-a como uma "zona de desastre".

O país está em estado de emergência, com escolas encerradas e o aeroporto parado devido aos danos na infraestrutura.