domingo, 19 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Sismo no Peru provoca cinco mortos, mais de 20 feridos e deixa centenas de desalojados

Segundo o Instituto Nacional de Defesa Civil do Peru, o número total de desaparecidos permanece desconhecido.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Sismo no Peru provoca cinco mortos, mais de 20 feridos e deixa centenas de desalojados
Dreamstime

Cortada de madrugada e num fim de semana. Câmara de Lisboa não perdoa abate de pinheiro quase centenário

Pelo menos cinco pessoas morreram, mais de 20 ficaram feridas e há cerca de 300 habitantes desalojados na sequência de um sismo de magnitude 5,5 que atingiu a região andina de Junín, no centro do Peru, na noite deste sábado. A informação foi avançada pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

De acordo com o USGS, o terramoto ocorreu pelas 21h24 de sábado (02h24 de domingo em Lisboa), com epicentro localizado nas proximidades da cidade de Sicaya, na província de Huancayo, e a uma profundidade de cerca de 10 quilómetros, o que contribuiu para que o abalo fosse fortemente sentido à superfície.

Segundo o Instituto Nacional de Defesa Civil do Peru, o número total de desaparecidos permanece desconhecido.

Casas destruídas e centenas de pessoas sem abrigo

Uma das zonas mais afetadas foi o distrito agrícola de Chongos Bajo, onde várias habitações colapsaram ou sofreram danos estruturais graves.

O abalo destruíu também a histórica "Cani Cruz", um monumento religioso de pedra com quase 500 anos situado na praça principal do distrito.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Peru está entre os países mais sísmicos do mundo

O Peru integra o chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma das zonas de maior atividade sísmica do planeta, onde ocorre cerca de 80% dos sismos registados em todo o mundo.

Os terramotos são frequentes no país devido ao choque entre as placas tectónicas de Nazca e Sul-Americana.

Um dos episódios mais devastadores ocorreu em 2007, quando um sismo de magnitude 7,9 atingiu a região de Pisco, provocando quase 600 mortos e milhares de feridos e desalojados.

Temas

Peru
Sismo
Vítimas
Desaparecidos
Abalo

Leia também

Sismo no Peru provoca cinco mortos, mais de 20 feridos e deixa centenas de desalojados

Segundo o Instituto Nacional de Defesa Civil do Peru, o número total de desaparecidos permanece desconhecido.
Sismo no Peru provoca cinco mortos, mais de 20 feridos e deixa centenas de desalojados

Irmãos Tate enfrentam novas acusações de violação e tráfico humano. Foram detidos em Miami

Andrew e Tristan Tate foram detidos a pedido das autoridades britânicas, que pretendem a sua extradição para responderem a dezenas de acusações relacionadas com violação, tráfico para exploração sexual e outros crimes. Ambos negam todas as alegações.
Irmãos Tate enfrentam novas acusações de violação e tráfico humano. Foram detidos em Miami

Um rasto improvável levou os bombeiros até um idoso perdido numa floresta no Brasil

Após cinco horas de incerteza, foi graças a pequenos vestígios deixados pelo idoso de 73 anos que as equipas de socorro o conseguiram localizar.
Um rasto improvável levou os bombeiros até um idoso perdido numa floresta no Brasil

Mais vistos

Destaques