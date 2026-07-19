Sismo no Peru provoca cinco mortos, mais de 20 feridos e deixa centenas de desalojados

Segundo o Instituto Nacional de Defesa Civil do Peru, o número total de desaparecidos permanece desconhecido.

Pelo menos cinco pessoas morreram, mais de 20 ficaram feridas e há cerca de 300 habitantes desalojados na sequência de um sismo de magnitude 5,5 que atingiu a região andina de Junín, no centro do Peru, na noite deste sábado. A informação foi avançada pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

De acordo com o USGS, o terramoto ocorreu pelas 21h24 de sábado (02h24 de domingo em Lisboa), com epicentro localizado nas proximidades da cidade de Sicaya, na província de Huancayo, e a uma profundidade de cerca de 10 quilómetros, o que contribuiu para que o abalo fosse fortemente sentido à superfície.

Segundo o Instituto Nacional de Defesa Civil do Peru, o número total de desaparecidos permanece desconhecido.

Casas destruídas e centenas de pessoas sem abrigo

Uma das zonas mais afetadas foi o distrito agrícola de Chongos Bajo, onde várias habitações colapsaram ou sofreram danos estruturais graves.

O abalo destruíu também a histórica "Cani Cruz", um monumento religioso de pedra com quase 500 anos situado na praça principal do distrito.

Peru está entre os países mais sísmicos do mundo

O Peru integra o chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma das zonas de maior atividade sísmica do planeta, onde ocorre cerca de 80% dos sismos registados em todo o mundo.

Os terramotos são frequentes no país devido ao choque entre as placas tectónicas de Nazca e Sul-Americana.

Um dos episódios mais devastadores ocorreu em 2007, quando um sismo de magnitude 7,9 atingiu a região de Pisco, provocando quase 600 mortos e milhares de feridos e desalojados.