Sismo na Venezuela: sobe para 120 o número de portugueses e lusodescendentes mortos. Há ainda 50 desaparecidos

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, 23 das vítimas mortais são menores.

O número de cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos na sequência do duplo sismo que devastou a Venezuela em 24 de junho subiu para 120. O novo balanço foi confirmado esta quinta-feira pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), que indica ainda que 50 pessoas continuam desaparecidas ou incontactáveis.

Segundo a mesma informação, 22 das vítimas mortais são menores, um dado que evidencia o impacto da tragédia junto das famílias da comunidade portuguesa residente naquele país.

Quase 5.000 mortos confirmados na Venezuela

O mais recente balanço oficial das autoridades venezuelanas aponta para 4.829 mortos.

As operações de busca e salvamento continuam nas regiões mais afetadas, onde milhares de edifícios ficaram destruídos ou gravemente danificados.

Na sequência da tragédia, vários países mobilizaram equipas de busca e salvamento para apoiar as operações no terreno, entre eles Portugal e outros Estados-membros da União Europeia.

Os dois abalos, de magnitude 7,2 e 7,5 na escala de Richter, ocorreram a cerca de 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo.