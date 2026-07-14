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Sismo na Venezuela: sobe para 117 o número de portugueses e lusodescendentes mortos. Há ainda 51 desaparecidos

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, 22 das vítimas mortais são crianças.
Redação
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O número de cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos na sequência do duplo sismo que devastou a Venezuela em 24 de junho subiu para 117. O novo balanço foi confirmado esta terça-feira pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), que indica ainda que 51 pessoas continuam desaparecidas ou incontactáveis.

Segundo a mesma informação, 22 das vítimas mortais são crianças, um dado que evidencia o impacto da tragédia junto das famílias da comunidade portuguesa residente naquele país.

Mais de 4.500 mortos confirmados na Venezuela

O mais recente balanço oficial das autoridades venezuelanas aponta para 4.561 mortos.

As operações de busca e salvamento continuam nas regiões mais afetadas, onde milhares de edifícios ficaram destruídos ou gravemente danificados.

Na sequência da tragédia, vários países mobilizaram equipas de busca e salvamento para apoiar as operações no terreno, entre eles Portugal e outros Estados-membros da União Europeia.

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