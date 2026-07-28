Sismo de magnitude atinge o sul do Japão e leva à emissão de alerta de tsunami

Um sismo de magnitude 7,1 foi registado esta terça-feira ao largo da ilha de Kyushu, no sul do Japão, levando as autoridades a emitirem um alerta de tsunami. O abalo ocorreu a 10 quilómetros de profundidade e, para já, não há registo de vítimas.

Um forte sismo de magnitude 7,1 atingiu esta terça-feira a região de Kumamoto, na ilha de Kyushu, no sul do Japão, levando as autoridades japonesas a emitirem um alerta de tsunami.

Segundo a Agência Meteorológica do Japão, o terramoto ocorreu às 16h29 locais, 08h29 em Portugal continental, com epicentro a cerca de 10 quilómetros de profundidade abaixo da superfície do mar.

Alerta de tsunami após o abalo

Na sequência do sismo, foi emitido um alerta de tsunami para as zonas costeiras potencialmente afetadas.

As autoridades continuam a acompanhar a evolução da situação e a monitorizar a eventual formação de ondas, enquanto decorrem avaliações sobre os impactos do terramoto.

Não há relatos de vítimas

Até ao momento, não existem informações sobre mortos, feridos ou danos materiais provocados pelo sismo.

O Japão é um dos países com maior atividade sísmica do mundo, devido à sua localização no chamado Anel de Fogo do Pacífico, onde se verifica uma intensa atividade tectónica.

As autoridades apelam à população das zonas abrangidas pelo alerta para que siga as instruções de proteção civil enquanto decorrem as operações de monitorização.