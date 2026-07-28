terça-feira, 28 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Sismo de magnitude atinge o sul do Japão e leva à emissão de alerta de tsunami

Um sismo de magnitude 7,1 foi registado esta terça-feira ao largo da ilha de Kyushu, no sul do Japão, levando as autoridades a emitirem um alerta de tsunami. O abalo ocorreu a 10 quilómetros de profundidade e, para já, não há registo de vítimas.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Sismo de magnitude atinge o sul do Japão e leva à emissão de alerta de tsunami

Há um ano era um empresário de sucesso hoje vive como um mendigo. Trinta anos de trabalho destruídos em poucos minutos

Relacionados

Sismo de magnitude 7,4 atinge costa do México. Autoridades emitem alerta de tsunami

O epicentro terá ocorrido perto da cidade de Puerto Madero, a uma profundidade de 10 quilómetros - considerada superficial. 
Sismo de magnitude 7,4 atinge costa do México. Autoridades emitem alerta de tsunami

Sismo no Peru provoca cinco mortos, mais de 20 feridos e deixa centenas de desalojados

Segundo o Instituto Nacional de Defesa Civil do Peru, o número total de desaparecidos permanece desconhecido.
Sismo no Peru provoca cinco mortos, mais de 20 feridos e deixa centenas de desalojados

Sismo de magnitude 6,9 abala costa do Japão, mas não há alerta de tsunami

O forte tremor foi sentido em Tóquio e levou as autoridades japonesas a ativarem uma equipa de emergência. Até ao momento não há registo de vítimas ou danos significativos.
Sismo de magnitude 6,9 abala costa do Japão, mas não há alerta de tsunami

Um forte sismo de magnitude 7,1 atingiu esta terça-feira a região de Kumamoto, na ilha de Kyushu, no sul do Japão, levando as autoridades japonesas a emitirem um alerta de tsunami.

Segundo a Agência Meteorológica do Japão, o terramoto ocorreu às 16h29 locais, 08h29 em Portugal continental, com epicentro a cerca de 10 quilómetros de profundidade abaixo da superfície do mar.

Alerta de tsunami após o abalo

Na sequência do sismo, foi emitido um alerta de tsunami para as zonas costeiras potencialmente afetadas.

As autoridades continuam a acompanhar a evolução da situação e a monitorizar a eventual formação de ondas, enquanto decorrem avaliações sobre os impactos do terramoto.

Não há relatos de vítimas

Até ao momento, não existem informações sobre mortos, feridos ou danos materiais provocados pelo sismo.

O Japão é um dos países com maior atividade sísmica do mundo, devido à sua localização no chamado Anel de Fogo do Pacífico, onde se verifica uma intensa atividade tectónica.

As autoridades apelam à população das zonas abrangidas pelo alerta para que siga as instruções de proteção civil enquanto decorrem as operações de monitorização.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Temas

Japão
Sismo
Alerta Tsunami

Leia também

Sismo de magnitude atinge o sul do Japão e leva à emissão de alerta de tsunami

Um sismo de magnitude 7,1 foi registado esta terça-feira ao largo da ilha de Kyushu, no sul do Japão, levando as autoridades a emitirem um alerta de tsunami. O abalo ocorreu a 10 quilómetros de profundidade e, para já, não há registo de vítimas.
Sismo de magnitude atinge o sul do Japão e leva à emissão de alerta de tsunami

Bombeiro voluntário morre durante operação de prevenção de incêndios nos arredores de Marselha

Quando os serviços de emergência chegaram ao local, o voluntário estava em paragem cardiorrespiratória. Apesar da rapidez e dos esforços médicos, o bombeiro não resistiu.
Bombeiro voluntário morre durante operação de prevenção de incêndios nos arredores de Marselha

Putin aumenta efetivos das Forças Armadas russas em 27 mil elementos

Reforço inclui 25 mil militares e dois mil funcionários administrativos e ocorre numa altura em que aumentam os rumores sobre uma possível nova mobilização de reservistas para a guerra na Ucrânia
Putin aumenta efetivos das Forças Armadas russas em 27 mil elementos

Mais vistos

Destaques