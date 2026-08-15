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Sismo de magnitude 7,7 atinge a Indonésia. Pouco depois, Espanha também tremeu

Um forte sismo atingiu a região de Flores, na Indonésia, enquanto um segundo abalo, de magnitude 5, foi registado na província espanhola de Granada. Os dois ocorreram com pouco mais de uma hora de diferença.
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Dois fortes sismos atingiram a Indonésia e Espanha com pouco mais de uma hora de diferença, durante a madrugada deste sábado, 15 de agosto. Apesar da proximidade temporal, os fenómenos ocorreram a milhares de quilómetros de distância e não existe qualquer evidência de que estejam relacionados.

O primeiro e mais potente ocorreu junto à ilha de Flores, na Indonésia, onde um terremoto de magnitude 7,7 provocou o desabamento de edifícios e pelo menos 38 vítimas mortais, segundo o balanço mais recente. Cerca de uma hora depois, a terra voltou a tremer, desta vez no sul de Espanha, com epicentro na província de Granada.

Indonésia: sismo de magnitude 7,7 provoca mortes e evacuações

Na Indonésia, o terremoto ocorreu às 05h58 de sábado, hora local, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O epicentro localizou-se no mar, a cerca de 68 quilómetros a norte-noroeste de Ende, na ilha de Flores, a uma profundidade de aproximadamente 10 quilómetros.

A forte intensidade do abalo provocou o colapso de edifícios e deixou várias zonas afetadas. As autoridades indonésias registaram inicialmente um número mais baixo de vítimas, mas à medida que as operações de busca avançam fazem aumentar o balanço.

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As informações mais recentes apontam para pelo menos 20 mortos, além de vários feridos e pessoas ainda por localizar. A maioria das vítimas foi registada na zona de Maumere, onde equipas de emergência encontraram pessoas sob os escombros.

O acesso a algumas das áreas mais próximas do epicentro tornou-se particularmente difícil devido a deslizamentos de terras e problemas nas comunicações.

Alerta de tsunami chegou a ser emitido

A localização submarina do terramoto levou as autoridades indonésias a emitir um alerta de tsunami.

As populações das zonas costeiras foram aconselhadas a deslocar-se para áreas mais elevadas, numa altura em que existiam receios de que o forte movimento do fundo do mar pudesse gerar ondas perigosas.

Foram posteriormente registadas ondas inferiores a um metro em algumas zonas e o alerta acabou por ser levantado cerca de três horas depois, quando as autoridades concluíram que não existia uma ameaça significativa de tsunami.

Cerca de 2.000 pessoas foram retiradas de uma zona de Nagekeo, enquanto prosseguiam as avaliações aos estragos. Foram também registados cortes de eletricidade e congestionamentos em algumas áreas.

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Pouco depois, Espanha também tremeu

Enquanto as equipas de emergência ainda trabalhavam na Indonésia, um segundo terremoto era registado a milhares de quilómetros de distância.

Na província espanhola de Granada, um sismo atingiu a região às 01h04, hora local, com epicentro próximo de Alhendín. O Instituto Geográfico Nacional (IGN) atualizou posteriormente a magnitude para 5,0, depois de uma primeira estimativa de 4,8.

O abalo foi sentido em várias zonas da Andaluzia, incluindo Granada, Málaga, Almería e Jaén e Córdoba.

Apesar de não haver registo de mortos, o terremoto provocou danos materiais, incluindo queda de elementos de fachadas, telhados e varandas e outros estragos em edifícios. Um edifício residencial em Las Gabias chegou a ser evacuado preventivamente.

O serviço de emergência 112 recebeu mais de 200 chamadas relacionadas com o sismo, segundo o El País.

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