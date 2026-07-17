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Sismo de magnitude 7,4 atinge costa do México. Autoridades emitem alerta de tsunami

O epicentro terá ocorrido perto da cidade de Puerto Madero, a uma profundidade de 10 quilómetros - considerada superficial. 
Redação
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Sismo de magnitude 7,4 atinge costa do México. Autoridades emitem alerta de tsunami
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Cortada de madrugada e num fim de semana. Câmara de Lisboa não perdoa abate de pinheiro quase centenário

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Um sismo de magnitude 7,4 na escala de Richter atingiu esta sexta-feira a costa do México, anunciou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). 

O tremor terá afetado a costa do estado de Chiapas, no sul do país. 

De acordo com o USGS, o epicentro terá ocorrido perto da cidade de Puerto Madero, a uma profundidade de 10 quilómetros - considerada superficial. 

O Sistema de Alerta de Tsunamis nos Estados Unidos emitiu um aviso de ameaça de tsunami na região.

Até ao momento não há registo de feridos.

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