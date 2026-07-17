Sismo de magnitude 7,4 atinge costa do México. Autoridades emitem alerta de tsunami

O epicentro terá ocorrido perto da cidade de Puerto Madero, a uma profundidade de 10 quilómetros - considerada superficial.

Um sismo de magnitude 7,4 na escala de Richter atingiu esta sexta-feira a costa do México, anunciou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O tremor terá afetado a costa do estado de Chiapas, no sul do país.

De acordo com o USGS, o epicentro terá ocorrido perto da cidade de Puerto Madero, a uma profundidade de 10 quilómetros - considerada superficial.

O Sistema de Alerta de Tsunamis nos Estados Unidos emitiu um aviso de ameaça de tsunami na região.

Até ao momento não há registo de feridos.