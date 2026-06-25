Sismo de magnitude 6,9 abala costa do Japão, mas não há alerta de tsunami

O forte tremor foi sentido em Tóquio e levou as autoridades japonesas a ativarem uma equipa de emergência. Até ao momento não há registo de vítimas ou danos significativos.

Um sismo de magnitude 6,9 atingiu esta quarta-feira a zona junto à costa leste da ilha de Honshu, no Japão, tendo sido sentido em várias regiões, incluindo na capital, Tóquio. As autoridades garantem que não existe risco de tsunami.

De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, o abalo ocorreu às 07h30 de quinta-feira no horário local, correspondente às 23h30 de quarta-feira em Lisboa, com epicentro ao largo da província de Iwate, no norte do país, a cerca de 50 quilómetros de profundidade.

Governo japonês cria equipa de emergência

Apesar da intensidade do sismo, não foram reportados, até ao momento, danos em infraestruturas nem vítimas.

O gabinete da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, criou uma equipa de emergência para acompanhar a situação na região de Tohoku e preparar eventuais operações de apoio caso venham a ser necessárias.

As autoridades indicaram que não existe risco de tsunami, embora possam ocorrer pequenas alterações temporárias no nível do mar.

A empresa Tohoku Electric Power informou também que não foram detetadas anomalias nas centrais nucleares de Onagawa e Higashidori, esta última atualmente sem produção.

Comboios suspensos após o abalo

O sismo provocou ainda constrangimentos nos transportes ferroviários. A East Japan Railway suspendeu temporariamente alguns serviços, incluindo ligações do comboio de alta velocidade Tohoku Shinkansen.

Segundo o jornal The Japan Times, o tremor foi igualmente sentido em Tóquio. Imagens divulgadas pela emissora pública NHK mostraram, entretanto, circulação normal nas ruas de Hachinohe, uma cidade portuária localizada próxima do epicentro.

Japão continua em alerta devido à atividade sísmica

O Japão é uma das zonas do mundo com maior atividade sísmica, devido à localização do arquipélago na confluência de várias placas tectónicas.

O país mantém ainda presente a memória do sismo de magnitude 9,0 ocorrido em 2011, seguido por um tsunami devastador que provocou cerca de 18.500 mortos e desaparecidos e desencadeou o acidente nuclear na central de Fukushima.

Segundo a escala de magnitude sísmica, um sismo entre 6,0 e 6,9 é considerado forte, enquanto valores entre 7,0 e 7,9 correspondem a sismos grandes.