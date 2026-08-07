Singapura enforca homem de 79 anos por tráfico de droga. ONU condena aumento das execuções

Singapura executou por enforcamento um homem de 79 anos condenado por tráfico de droga, elevando para 16 o número de execuções no país em 2026, segundo as autoridades. A ONU considera a pena de morte por crimes relacionados com droga incompatível com a dignidade humana

As autoridades de Singapura executaram esta sexta-feira, por enforcamento, um homem de 79 anos condenado por tráfico de droga, elevando para 16 o número de pessoas executadas no país desde o início do ano, segundo a agência nacional antidroga.

O homem, cuja nacionalidade não foi reconhecida pelas autoridades, foi condenado à pena de morte por tráfico de droga. A agência antidroga de Singapura afirmou que lhe foi garantido o devido processo legal e que teve representação jurídica durante o julgamento e o recurso.

O pedido de clemência apresentado ao Presidente da República foi recusado.

A autoridade não revelou a quantidade nem o tipo de droga envolvidos no processo, limitando-se a justificar a execução com a política de tolerância zero adotada pela cidade-Estado.

"A pena de morte é aplicada apenas aos crimes mais graves", afirmou a agência, defendendo que o tráfico de grandes quantidades de droga provoca danos aos consumidores, às famílias e à sociedade.

ONU considera pena de morte incompatível com dignidade humana

A execução provocou novas críticas das Nações Unidas. O Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, manifestou-se alarmado com o número de execuções em Singapura e apelou ao país para suspender a aplicação da pena capital.

"A pena de morte é fundamentalmente incompatível com a dignidade humana e o direito à vida", afirmou Türk.

O responsável recordou que existe uma tendência global para o abandono da pena de morte e salientou que Singapura continua a ser um dos poucos países que aplica a pena capital a crimes relacionados com droga que não envolvam uma morte intencional.

Segundo a interpretação das Nações Unidas das normas internacionais de direitos humanos, a pena de morte deve estar limitada aos "crimes mais graves", associados a mortes intencionais.

Türk apelou a Singapura e aos restantes países que continuam a executar condenados para que estabeleçam uma moratória sobre a pena de morte, como passo para a sua abolição.

Singapura mantém uma das leis antidroga mais severas do mundo

A legislação de Singapura prevê a pena de morte para o tráfico de determinadas quantidades de droga. Entre os limites estabelecidos estão 500 gramas de canábis ou 15 gramas de heroína.

A cidade-Estado defende a manutenção da pena capital como instrumento de dissuasão e de combate ao tráfico de droga, argumentando que a política contribui para fazer de Singapura um dos países mais seguros do mundo.

No entanto, organizações de direitos humanos contestam a utilização da pena de morte nestes casos e criticam a falta de transparência de alguns processos.

Dados oficiais indicam que, em 2025, a polícia deteve 3.208 pessoas por crimes relacionados com posse e tráfico de droga. Cerca de metade tinha menos de 30 anos, incluindo uma criança de 12 anos.

Número de execuções voltou a aumentar

A execução desta sexta-feira surge depois de um aumento significativo do recurso à pena capital em Singapura.

Em 2025, as autoridades confirmaram oficialmente 15 execuções, embora organizações não governamentais tenham apontado para 17. O número oficial ultrapassou o anterior máximo registado desde 2003, quando foram contabilizadas 13 execuções.

A maioria das execuções está relacionada com crimes de droga. Segundo o gabinete dos direitos humanos da ONU, das 25 execuções registadas em Singapura em 2023 e 2024, 24 foram por crimes relacionados com droga.

Em 2025, 15 das 17 pessoas executadas, segundo os dados citados pela ONU, tinham sido condenadas por crimes de droga.

A União Europeia, o Reino Unido, a Suíça e a Noruega têm também apelado às autoridades de Singapura para suspenderem execuções e substituírem as penas de morte por penas não capitais.

A identidade da maioria das pessoas executadas em Singapura não é divulgada publicamente.

Desde o início de 2026, segundo os dados oficiais citados, foram executados 12 cidadãos de Singapura, três da Malásia e o homem executado esta sexta-feira, com idades entre os 32 e os 79 anos.