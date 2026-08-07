Singapura enforca homem de 79 anos por tráfico de droga. ONU condena aumento das execuções

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As autoridades de Singapura executaram esta sexta-feira, por enforcamento, um homem de 79 anos condenado por tráfico de droga, elevando para 16 o número de pessoas executadas no país desde o início do ano, segundo a agência nacional antidroga.
O homem, cuja nacionalidade não foi reconhecida pelas autoridades, foi condenado à pena de morte por tráfico de droga. A agência antidroga de Singapura afirmou que lhe foi garantido o devido processo legal e que teve representação jurídica durante o julgamento e o recurso.
O pedido de clemência apresentado ao Presidente da República foi recusado.
A autoridade não revelou a quantidade nem o tipo de droga envolvidos no processo, limitando-se a justificar a execução com a política de tolerância zero adotada pela cidade-Estado.
"A pena de morte é aplicada apenas aos crimes mais graves", afirmou a agência, defendendo que o tráfico de grandes quantidades de droga provoca danos aos consumidores, às famílias e à sociedade.
ONU considera pena de morte incompatível com dignidade humana
A execução provocou novas críticas das Nações Unidas. O Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, manifestou-se alarmado com o número de execuções em Singapura e apelou ao país para suspender a aplicação da pena capital.
"A pena de morte é fundamentalmente incompatível com a dignidade humana e o direito à vida", afirmou Türk.
O responsável recordou que existe uma tendência global para o abandono da pena de morte e salientou que Singapura continua a ser um dos poucos países que aplica a pena capital a crimes relacionados com droga que não envolvam uma morte intencional.
Segundo a interpretação das Nações Unidas das normas internacionais de direitos humanos, a pena de morte deve estar limitada aos "crimes mais graves", associados a mortes intencionais.
Türk apelou a Singapura e aos restantes países que continuam a executar condenados para que estabeleçam uma moratória sobre a pena de morte, como passo para a sua abolição.
Singapura mantém uma das leis antidroga mais severas do mundo
A legislação de Singapura prevê a pena de morte para o tráfico de determinadas quantidades de droga. Entre os limites estabelecidos estão 500 gramas de canábis ou 15 gramas de heroína.
A cidade-Estado defende a manutenção da pena capital como instrumento de dissuasão e de combate ao tráfico de droga, argumentando que a política contribui para fazer de Singapura um dos países mais seguros do mundo.
No entanto, organizações de direitos humanos contestam a utilização da pena de morte nestes casos e criticam a falta de transparência de alguns processos.
Dados oficiais indicam que, em 2025, a polícia deteve 3.208 pessoas por crimes relacionados com posse e tráfico de droga. Cerca de metade tinha menos de 30 anos, incluindo uma criança de 12 anos.
Número de execuções voltou a aumentar
A execução desta sexta-feira surge depois de um aumento significativo do recurso à pena capital em Singapura.
Em 2025, as autoridades confirmaram oficialmente 15 execuções, embora organizações não governamentais tenham apontado para 17. O número oficial ultrapassou o anterior máximo registado desde 2003, quando foram contabilizadas 13 execuções.
A maioria das execuções está relacionada com crimes de droga. Segundo o gabinete dos direitos humanos da ONU, das 25 execuções registadas em Singapura em 2023 e 2024, 24 foram por crimes relacionados com droga.
Em 2025, 15 das 17 pessoas executadas, segundo os dados citados pela ONU, tinham sido condenadas por crimes de droga.
A União Europeia, o Reino Unido, a Suíça e a Noruega têm também apelado às autoridades de Singapura para suspenderem execuções e substituírem as penas de morte por penas não capitais.
A identidade da maioria das pessoas executadas em Singapura não é divulgada publicamente.
Desde o início de 2026, segundo os dados oficiais citados, foram executados 12 cidadãos de Singapura, três da Malásia e o homem executado esta sexta-feira, com idades entre os 32 e os 79 anos.