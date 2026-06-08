Simo de magnitude 7.8 abala o sul das Filipinas. Há vários mortos e centenas de feridos

Na sequência do sismo, o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico emitiu um alerta tsunami.

Um forte sismo atingiu na madrugada desta segunda-feira o sul das Filipinas, provocando pelo menos 15 mortos, centenas de feridos e danos significativos em várias estruturas.

De acordo com os dados divulgados pelas autoridades filipinas, o abalo teve uma magnitude de 7,8 e ocorreu na ilha de Mindanau, com epicentro a cerca de 13 quilómetros da cidade de General Santos.

As autoridades locais confirmaram vítimas mortais e vários feridos, no entanto os números continuam a ser atualizados com o decorrer das operações de busca e resgate.

"Muitos edifícios foram afetados, mas neste momento não conseguimos fazer uma contagem exata porque estamos concentrados nas operações de salvamento", afirmou Robert Dagon, responsável da polícia local, à agência France-Presse.

Na sequência do sismo, o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico emitiu um alerta tsunami para várias zonas costeiras das Filipinas, com possibilidade de ondas até três metros.

O presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr, anunciou a suspensão das aulas nas áreas afetadas e mobilizou meios de emergência para apoiar a população.

"A segurança das nossas crianças está em primeiro lugar", declarou.