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Sete mortos após autocarro de equipa de basquetebol juvenil cair numa ribanceira no Brasil

Seis jovens atletas e um membro da equipa técnica morreram depois de um autocarro que transportava uma equipa sub-19 de basquetebol ter capotado numa ribanceira no estado brasileiro do Ceará. Cerca de 30 pessoas ficaram feridas
Redação
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Pelo menos sete pessoas morreram esta segunda-feira na sequência do despiste de um autocarro que transportava uma equipa sub-19 de basquetebol no estado do Ceará, no nordeste do Brasil.

Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, o veículo capotou e caiu numa ribanceira quando seguia numa estrada da região, provocando ainda cerca de 30 feridos.

As vítimas mortais são seis atletas, com idades entre os 15 e os 18 anos, e um membro da equipa técnica, de 22 anos.

Equipa regressava após conquistar título

O autocarro transportava a equipa masculina da Associação Desportiva e Cultural de Juazeiro do Norte, que horas antes tinha conquistado o título da Copa Sobral de Basquete Sub-19 de 2026.

O grupo regressava a Juazeiro do Norte, cidade de origem da equipa, quando ocorreu o acidente.

De acordo com as autoridades, todos os jovens que perderam a vida eram alunos ou ex-alunos de escolas da região.

Cerca de 30 feridos receberam assistência médica

Além das vítimas mortais, aproximadamente 30 ocupantes do autocarro ficaram feridos e receberam assistência médica em unidades hospitalares da região.

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As autoridades de saúde e segurança pública do Ceará mobilizaram equipas de emergência para o local do acidente e para o acompanhamento das vítimas.

O estado clínico dos feridos não foi detalhado pelas autoridades.

Autoridades investigam causas do acidente

As circunstâncias que levaram ao despiste continuam por apurar.

As autoridades brasileiras estão a investigar várias hipóteses, incluindo uma eventual avaria mecânica do autocarro ou uma falha humana na condução.

Segundo a imprensa local, o motorista recebeu tratamento hospitalar, teve alta médica e já prestou depoimento às autoridades responsáveis pela investigação.

Três dias de luto oficial

Perante a tragédia, a prefeitura de Juazeiro do Norte decretou três dias de luto oficial.

Também a Secretaria da Educação do Ceará manifestou pesar pelas vítimas e garantiu que continuará a acompanhar o caso.

Em comunicado, o organismo afirmou que irá colaborar com as autoridades competentes e assegurar o apoio necessário às pessoas afetadas pelo acidente.

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O governador do Ceará, Elmano de Freitas, recorreu às redes sociais para expressar solidariedade às famílias e amigos das vítimas.

“Que Deus conforte o coração de todos neste momento de imensa dor”, escreveu o governante.

O acidente mergulhou a comunidade desportiva e escolar de Juazeiro do Norte num clima de consternação, numa tragédia que ocorreu poucas horas depois de a equipa celebrar uma conquista desportiva.

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