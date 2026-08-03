Seis mortos e 34 feridos após violento choque frontal entre autocarro e autocaravana em Itália

No local, os serviços de emergência e a Defesa Civil italiana montaram um acampamento provisório para responder ao acidente e auxiliar os sobreviventes.

Um colisão frontal entre um autocarro e um autocaravana no centro de Itália provocou seis mortos e 34 feridos.

Tudo aconteceu este domingo, na estrada estadual 79, em Colli sul Velino, a cerca de 80 quilómetros de Roma. A autocaravana terá invadido a via contrária, de acordo com o jornal italiano Corriere della Siera, colidindo com o autocarro, que transportava mais de 60 pessoas. O acidente provocou ainda um choque em cadeia envolvendo outras três viaturas.

As vítimas mortais são os dois ocupantes da autocaravana, que ficou totalmente destruída após o embate, os dois motoristas do autocarro e dois passageiros que seguiam na parte de trás da viatura. O autocarro envolvido no acidente transportava turistas para as Cataratas de Marmore.

Dos 34 feridos, a imprensa local avança que três estão em estado grave. Um destes foi transportado de helicópetro para o Hospital Gemelli, em Roma. Os restantes feridos estão espalhados entre os hospitais de Perugia, Terni, Rieti, Foligno e Spoleto.

No local, os serviços de emergência e a Defesa Civil italiana montaram um acampamento provisório para responder ao acidente e auxiliar os sobreviventes. “Foi uma cena de guerra, salvámos muitas vidas”, destacou o presidente da Região da Úmbria, Stefania Proietti.

O Ministério Público de Terni fica agora encarregue da investigação, que visa sobretudo esclarecer os motivos para a autocaravana ter invadido a faixa contrária, onde se encontrava o autocarro.