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Seis mortos e 34 feridos após violento choque frontal entre autocarro e autocaravana em Itália

No local, os serviços de emergência e a Defesa Civil italiana montaram um acampamento provisório para responder ao acidente e auxiliar os sobreviventes.
Redação
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Seis mortos e 34 feridos após violento choque frontal entre autocarro e autocaravana em Itália
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Mulher escocesa é encontrada morta dentro de uma mala em Atenas. Há um pormenor que intriga as autoridades

Um colisão frontal entre um autocarro e um autocaravana no centro de Itália provocou seis mortos e 34 feridos. 

Tudo aconteceu este domingo, na estrada estadual 79, em Colli sul Velino, a cerca de 80 quilómetros de Roma. A autocaravana terá invadido a via contrária, de acordo com o jornal italiano Corriere della Siera, colidindo com o autocarro, que transportava mais de 60 pessoas. O acidente provocou ainda um choque em cadeia envolvendo outras três viaturas.

As vítimas mortais são os dois ocupantes da autocaravana, que ficou totalmente destruída após o embate, os dois motoristas do autocarro e dois passageiros que seguiam na parte de trás da viatura. O autocarro envolvido no acidente transportava turistas para as Cataratas de Marmore. 

Dos 34 feridos, a imprensa local avança que três estão em estado grave. Um destes foi transportado de helicópetro para o Hospital Gemelli, em Roma. Os restantes feridos estão espalhados entre os hospitais de Perugia, Terni, Rieti, Foligno e Spoleto.

No local, os serviços de emergência e a Defesa Civil italiana montaram um acampamento provisório para responder ao acidente e auxiliar os sobreviventes. “Foi uma cena de guerra, salvámos muitas vidas”, destacou o presidente da Região da Úmbria, Stefania Proietti. 

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O Ministério Público de Terni fica agora encarregue da investigação, que visa sobretudo esclarecer os motivos para a autocaravana ter invadido a faixa contrária, onde se encontrava o autocarro.

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