Seis homens executados por enforcamento na Jordânia. Pena de morte volta ao centro do debate

Os seis homens estavam condenados por crimes relacionados com terrorismo e homicídios.

As autoridades da Jordânia executaram este domingo seis homens condenados por crimes relacionados com terrorismo, tráfico de droga e homicídios de membros das forças de segurança, numa decisão que marca um novo capítulo na aplicação da pena de morte no país.

O anúncio foi feito pelo porta-voz do governo e ministro da Comunicação Governamental, Mohammad Al-Momani, que referiu que o objetivo fazer justiça "àqueles que morreram a proteger" o país.

As setenças de morte foram executadas, por enforcamento, ao nascer do dia, depois de os executados terem sido condenados à pena capital sob a jurisdição do Tribunal de Segurança do Estado., avançou agência de notícias oficial jordana Petra, segundo a Lusa.



Entre os condenados encontravam-se indivíduos considerados responsáveis por crimes que resultaram na morte de nove membros das forças de segurança, entre 2014 e 2022.

Mais de 100 condenados aguardam execução

Após a execução dos seis condenados, o Governo revelou que existem atualmente mais de uma centena de reclusos com sentenças de morte confirmadas nas prisões jordanas. Segundo o porta-voz, outras execuções poderão ocorrer futuramente e serão realizadas "uma a uma".