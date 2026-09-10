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“Salvem-me”: mulher de 64 anos é encontrada viva após 10 dias soterrada nos escombros no Nepal. Família já a tinha dado como morta

Chandika Kumari Shrestha estava desaparecida desde 26 de agosto, na sequência das grandes cheias que destruíram sobretudo a zona da fronteira entre o Nepal e o Tibete.
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Passaram dez dias desde a tragédia provocada pelas cheias repentinas no Nepal. Quando a esperança de encontrar sobreviventes começa a desaparecer, um resgate inesperado surge como uma luz ao fundo do túnel. 

Uma mulher de 64 anos foi encontrada viva após passar 10 dias soterrada nos escombros de uma casa de quatro andares que desabou durante a tragédia. 

Chandika Kumari Shrestha estava desaparecida desde 26 de agosto, na sequência das grandes cheias que destruíram sobretudo a zona da fronteira entre o Nepal e o Tibete. 10 dias depois, a família já a tinha dado como uma das vítimas mortais da tragédia, e já tinha iniciado o período de luto. 

Mas este sábado, dia 5 de setembro, enquanto os socorristas continuavam nas operações de resgate em busca de sobreviventes em Betrawati, ouviram uma voz vinda do interior de escombros.

"Enquanto caminhávamos à volta, ouvimos uma voz: 'Salvem-me'", contou o agente da polícia Mahendra Darnal à agência Reuters.

A casa de quatro andares tinha sido arrastada pela força da água e ficou rodeada de lama e areia movediça. A mulher estava presa no interior da estrutura e apenas sobreviveu porque se encontrava num pequeno espaço com ar, além da água e lama.

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As imagens que entretanto começaram a circular nas redes sociais mostram os meios de socorro a atravessar a lama e os destroços até conseguirem chegar junto da mulher - algo que demorou cerca de 45 minutos. A primeira preocupação foi dar-lhe água, antes de a retirar do local e transportá-la para um lugar seguro.

A tragédia junto à fronteira entre o Nepal e o Tibete provocou, segundo os dados mais recentes, 1.358 mortos. Há ainda 5.428 desaparecidos.

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