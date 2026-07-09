"Sabes o que tens de fazer": instrutor abre a porta do avião, salta e deixa aluna de 22 anos sozinha aos comandos

O corpo do instrutor foi encontrado após o incidente na província de Córdoba, na Argentina.

Uma aluna de aviação de 22 anos conseguiu aterrar sozinha um avião de instrução depois de o piloto responsável pela formação se ter lançado da aeronave em pleno voo, na província de Córdoba, na Argentina. O caso ocorreu durante um voo de treino e está a ser investigado pela Justiça argentina.

O instrutor, identificado como Leandro Andrés Bertazzo, de 42 anos, seguia a bordo de um Cessna 150 quando, de acordo com o relato da aluna, citado pelo G1, Bertazzo entregou-lhe os comandos da aeronave e disse: "Sabes o que tens de fazer". De seguida, retirou os auscultadores, guardou os seus pertences, desapertou o cinto de segurança, abriu a porta do avião e lançou-se no vazio.

Aluna manteve a calma e aterrou em segurança

Sozinha na cabine, a jovem, identificada como Rosario, contactou de imediato a equipa em terra para relatar o sucedido e recebeu apoio até conseguir aterrar o avião em segurança no aeroporto de Coronel Olmedo, de onde a aeronave tinha descolado.

Apesar de possuir licença de piloto privado, encontrava-se ainda em fase de aperfeiçoamento e acumulava poucas horas de voo.

O corpo do instrutor foi encontrado após o incidente numa localidade de Toledo, também na província de Córdoba.

A aeronave não sofreu qualquer dano, mas Rosario ficou em “estado de choque total”, segundo Eduardo Álvarez, o diretor da escola de aviação Flying Parrot Córdoba.

Investigação procura esclarecer o que aconteceu

As autoridades argentinas abriram uma investigação para apurar as circunstâncias do incidente. Até ao momento, não foram divulgadas conclusões oficiais sobre as motivações que levaram o instrutor a abandonar a aeronave durante o voo.

Álvarez, revelou que Bertazzo trabalhava na instituição há cerca de quatro anos e que, segundo lhe foi transmitido pela família, teria procurado recentemente acompanhamento psiquiátrico, informação que não era do conhecimento da escola.