quinta-feira, 09 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

"Sabes o que tens de fazer": instrutor abre a porta do avião, salta e deixa aluna de 22 anos sozinha aos comandos

O corpo do instrutor foi encontrado após o incidente na província de Córdoba, na Argentina.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
"Sabes o que tens de fazer": instrutor abre a porta do avião, salta e deixa aluna de 22 anos sozinha aos comandos
Instagram

Filha tentou salvar a mãe de alegada violação. Homem de 32 anos acabou detido pela PJ

Uma aluna de aviação de 22 anos conseguiu aterrar sozinha um avião de instrução depois de o piloto responsável pela formação se ter lançado da aeronave em pleno voo, na província de Córdoba, na Argentina. O caso ocorreu durante um voo de treino e está a ser investigado pela Justiça argentina.

O instrutor, identificado como Leandro Andrés Bertazzo, de 42 anos, seguia a bordo de um Cessna 150 quando, de acordo com o relato da aluna, citado pelo G1, Bertazzo entregou-lhe os comandos da aeronave e disse: "Sabes o que tens de fazer". De seguida, retirou os auscultadores, guardou os seus pertences, desapertou o cinto de segurança, abriu a porta do avião e lançou-se no vazio.

Aluna manteve a calma e aterrou em segurança

Sozinha na cabine, a jovem, identificada como Rosario, contactou de imediato a equipa em terra para relatar o sucedido e recebeu apoio até conseguir aterrar o avião em segurança no aeroporto de Coronel Olmedo, de onde a aeronave tinha descolado.

Apesar de possuir licença de piloto privado, encontrava-se ainda em fase de aperfeiçoamento e acumulava poucas horas de voo.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O corpo do instrutor foi encontrado após o incidente numa localidade de Toledo, também na província de Córdoba.

A aeronave não sofreu qualquer dano, mas Rosario ficou em “estado de choque total”, segundo Eduardo Álvarez, o diretor da escola de aviação Flying Parrot Córdoba.

Investigação procura esclarecer o que aconteceu

As autoridades argentinas abriram uma investigação para apurar as circunstâncias do incidente. Até ao momento, não foram divulgadas conclusões oficiais sobre as motivações que levaram o instrutor a abandonar a aeronave durante o voo.

Álvarez, revelou que Bertazzo trabalhava na instituição há cerca de quatro anos e que, segundo lhe foi transmitido pela família, teria procurado recentemente acompanhamento psiquiátrico, informação que não era do conhecimento da escola.

Temas

Instrutor de voo
Aluna de aviação
Cessna 150
Voo de treino
Argentina

Leia também

Presidente turco despede-se da cimeira da NATO com um presente insólito: ofereceu um revólver aos líderes mundiais

A oferenda foi dada numa caixa de madeira com a bandeira da Turquia e o logótipo da NATO.
Presidente turco despede-se da cimeira da NATO com um presente insólito: ofereceu um revólver aos líderes mundiais

Cerimónias fúnebres continuam no Irão: caixão de Ali Khamenei passa pela multidão entre apelos à morte de Trump

A cerimónia está atrasada devido ao adiamento na quarta-feira relacionado com as grandes multidões que se reuniram no Iraque para fazer parte do "funeral do século".
Cerimónias fúnebres continuam no Irão: caixão de Ali Khamenei passa pela multidão entre apelos à morte de Trump

Sismos na Venezuela já fizeram 3.811 mortos. Há pelo menos 102 portugueses entre as vítimas mortais

O balanço oficial dos devastadores sismos que atingiram a Venezuela há duas semanas continua a agravar-se. As autoridades contabilizam agora 3.811 mortos, 16.740 feridos e mais de 17.900 pessoas sem habitação. Entre as vítimas mortais estão pelo menos 102 portugueses e lusodescendentes
Sismos na Venezuela já fizeram 3.811 mortos. Há pelo menos 102 portugueses entre as vítimas mortais

Mais vistos

Destaques