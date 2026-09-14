Rússia e Ucrânia aceitam travar ataques às infraestruturas energéticas, diz Trump

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O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje que a Ucrânia e a Rússia aceitaram deixar de atacar as infraestruturas energéticas uma da outra, no âmbito da guerra aberta entre os dois países.
"A Ucrânia aceitou não atacar alvos energéticos russos. A Rússia aceitou fazer o mesmo!", indicou Trump numa mensagem publicada nas redes sociais.
"O aumento do preço do gasóleo a nível mundial deve-se principalmente à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, não ao Irão", acrescentou o Presidente norte-americano.