Rússia e Ucrânia aceitam travar ataques às infraestruturas energéticas, diz Trump

Rússia e Ucrânia aceitaram não atacar as infraestruturas energéticas uma da outra, afirmou o presidente norte-americano nas redes sociais. Trump atribui a esta guerra a subida do preço do gasóleo, e "não ao Irão".

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje que a Ucrânia e a Rússia aceitaram deixar de atacar as infraestruturas energéticas uma da outra, no âmbito da guerra aberta entre os dois países.

"A Ucrânia aceitou não atacar alvos energéticos russos. A Rússia aceitou fazer o mesmo!", indicou Trump numa mensagem publicada nas redes sociais.

"O aumento do preço do gasóleo a nível mundial deve-se principalmente à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, não ao Irão", acrescentou o Presidente norte-americano.