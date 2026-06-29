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Rússia acusa Ucrânia de facilitar tráfico de droga da América Latina para a Europa através de Odessa

Os serviços secretos russos acusaram a Ucrânia de facilitar o tráfico de droga da América Latina para a Europa através do porto de Odessa e de cooperar com cartéis mexicanos. Kiev não reagiu às acusações, que não foram corroboradas por fontes independentes
Redação
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Rússia acusa Ucrânia de facilitar tráfico de droga da América Latina para a Europa através de Odessa

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O Serviço de Informações Estrangeiras da Rússia acusou esta segunda-feira a Ucrânia de facilitar o tráfico de droga proveniente da América Latina para a Europa através do porto de Odessa, no Mar Negro, alegando ainda que as autoridades ucranianas mantêm ligações com cartéis mexicanos. Até ao momento, Kiev não reagiu às acusações, que não foram confirmadas por fontes independentes.

Em declarações citadas pela agência estatal russa RIA Novosti, os serviços secretos russos afirmam que as forças de segurança ucranianas "estão a facilitar deliberadamente o aumento do tráfico de droga da América Latina para a Europa".

Segundo o organismo, grandes organizações criminosas da América Latina procuram expandir as suas rotas de abastecimento de narcóticos, incluindo fentanil, devido ao reforço das operações antidroga nos Estados Unidos.

Rússia diz que Odessa é a principal rota para a Europa

De acordo com as autoridades russas, a Ucrânia é atualmente vista pelos cartéis como um corredor seguro para chegar ao mercado europeu, alegadamente devido à insuficiência de controlos alfandegários e fronteiriços.

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Os serviços de informações sustentam ainda que os portos da região de Odessa se tornaram a principal rota de trânsito da droga proveniente da América Latina para a Europa, através da Polónia, da Moldávia e da Roménia.

Moscovo acrescenta que os cartéis latino-americanos estariam também interessados em aceder ao mercado negro de armas existente na Ucrânia.

Moscovo acusa Zelensky de procurar receitas adicionais

Na mesma nota, o Serviço de Informações Estrangeiras russo afirma que "o interesse dos ucranianos é evidente", acusando o Governo liderado pelo Presidente Volodymyr Zelenskyy de procurar fontes adicionais de financiamento devido à alegada incapacidade dos aliados ocidentais em responder às suas necessidades.

As autoridades russas acusam ainda Kiev de estar a "intensificar a cooperação com os principais cartéis de droga mexicanos", sem apresentarem provas que sustentem estas alegações.

As acusações agora divulgadas pelo Serviço de Informações Estrangeiras da Rússia surgem num contexto de guerra e de intensa disputa informativa entre Moscovo e Kiev. Até ao momento, não existe confirmação independente das alegações feitas pelas autoridades russas.

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