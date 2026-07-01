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Rumo ao Mundial, desapareceu em Barcelona. Família procura adepto inglês há mais de uma semana

A família acredita que Michael poderá nunca ter embarcado no voo para Boston, embora essa informação ainda não tenha sido confirmada oficialmente.
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O que deveria ser uma viagem para apoiar a seleção do seu país transformou-se num mistério que continua por resolver: Michael Hewitt, um adepto britânico de 65 anos, desapareceu durante uma escala em Barcelona quando seguia para Boston, nos Estados Unidos, onde pretendia assistir a um jogo da seleção inglesa que jogava contra o Gana, no dia 23 de junho.

Conhecido entre familiares e amigos como "Little Mick", segundo a BBC, Michael saiu de Leeds, em Inglaterra, no dia 20 de junho. O plano passava por fazer escala em Barcelona antes de seguir para os Estados Unidos, mas nunca chegou ao destino. O último contacto com a família aconteceu na madrugada de 21 de junho, quando ainda se encontrava na cidade espanhola. Desde então, o telemóvel ficou desligado e não voltou a existir qualquer atividade nas suas redes sociais.

Família vive dias de angústia

A ausência de notícias levou os familiares a denunciar o desaparecimento às autoridades britânicas. O caso está a ser acompanhado pela Polícia de West Yorkshire, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido e pela Interpol, em articulação com as autoridades espanholas.

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Em declarações à BBC, Gary, o irmão de Michael, considera a situação "muito preocupante", uma vez que o adepto decidiu ir viajar sozinho à ultima da hora e não partilhou detalhes sobre os voos e o alojamento.

A família terá feito as suas próprias investigações e conseguiu localizar as imagens de videovigilância de o último bar onde Michael esteve. "Contactámos o último bar que sabíamos que o Mick frequentou em Barcelona. O gerente lembra-se dele e guardou as imagens das câmaras de segurança", explicou o irmão.

A última publicação de Michel nas redes sociais foi uma fotografia na cidade espanhola.

A família acredita que Michael poderá nunca ter embarcado no voo para Boston, embora essa informação ainda não tenha sido confirmada oficialmente.

Adepto conhecido entre os fãs do Leeds United

Michael Hewitt é uma figura bastante conhecida entre os adeptos do Leeds United, clube que acompanha há várias décadas, tanto em jogos em casa como fora. O desaparecimento mobilizou rapidamente a comunidade de adeptos, que tem partilhado fotografias e apelos nas redes sociais na esperança de obter alguma pista sobre o seu paradeiro.

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