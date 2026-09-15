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Romance no Tinder acaba com comandante da NATO afastado do cargo: namorada é suspeita de espionagem russa

A história ganha particular relevância para Portugal: Janina White acompanhou o namorado ao quartel general marítimo de alta disponibilidade da NATO, em Oeiras, num evento de defesa.
Redação
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Romance no Tinder acaba com comandante da NATO afastado do cargo: namorada é suspeita de espionagem russa
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Sydney Sweeney alvo de críticas após campanha sobre desporto: "Isto é o que uma mulher no desporto parece"

A história parece tirada de um filme, mas é real. Um comandante naval espanhol, integrado no Mando Marítimo Aliado da NATO (Marcom), foi afastado do cargo após um romance com uma mulher que conheceu numa aplicação de encontros: veio a saber-se mais tarde que se trata de uma espiã russa.

De acordo com a história contada pelo The Telegraph, Janina White pertencia à estrutura de controlo naval responsável por por “monitorizar submarinos e a frota fantasma” do exército russo.

O oficial espanhol, cujo nome não foi revelado, é casado e tem dois filhos. Conheceu Janina White, de 49 anos, nascida ainda na antiga União Soviética, em outubro de 2024: duas semanas depois estava a viver em casa do militar, no oeste de Londres.

O alarme na NATO surgiu quando a mulher, de nacionalidade britânica e polaca, acompanhou o comandante, em dezembro do mesmo ano, a uma festa de Natal nas instalações de Northwood. 

As preocupações de segurança interna surgiram de imediato, com Espanha e a própria NATO a iniciarem investigações à presença de White na festa com passe de visitante. Aprofundaram o passado de White, onde descobriram que frequentava campos de tiro desportivo em Essex, no Reino Unido.

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A 19 de junho de 2025, o comandante foi informado da investigação que pairava sobre o seu relacionamento. Perdeu provisoriamente o acesso ao Marcom e, pouco mais de um mês depois, terminou a sua vinculação com a instituição. Foi expulso da base no Reino Unido e obrigado a regressar a Espanha. 

No entanto, o caso não ficou por aqui. O comandante tentou, em agosto desse ano, entrar em Northwood, alegando que ainda tinha pertences nas instalações, o que obrigou à intervenção das autoridades.

A história ganha particular relevância para Portugal: Janina White acompanhou o namorado ao quartel general marítimo de alta disponibilidade da NATO, em Oeiras, num evento de defesa.

Esteve dois dias na base portuguesa, segundo declarações que prestou ao jornal britânico, defendendo que isso prova que não representava qualquer ameaça para as autoridades portuguesas. "Nunca tive acesso a nenhuma instalação ultrasecreta", garante.

White nega veemente qualquer ligação com espionagem, relatando que foi até interrogada durante duas horas por um homem dos serviços secretos russos durante uma viagem a São Petersburgo para visitar o pai doente. No entanto, continua a ser vista como um “risco adverso para a segurança”.

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Janina White e o comandante espanhol já não estão juntos, e a russa pediu uma revisão judicial, acusando o ministério da defesa britânico de discriminação devido à sua nacionalidade.

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