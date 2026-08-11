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Rod Stewart volta a ser levado para o hospital de urgência e cancela concertos

O cantor britânico, de 81 anos, deveria ter atuado em Cincinnati, Ohio, no passado domingo.
Redação
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Rod Stewart volta a ser levado para o hospital de urgência e cancela concertos
Victor Barros

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Rod Stewart voltou a ser levado de urgência para o hospital, falhando assim a última data da sua digressão. 

Estava previsto o cantor, de 81 anos, entrar em palco no Riverbend Music Center, em Cincinnati, Ohio, no passado domingo, dia 9 de agosto, quando os fãs foram informados de que o concerto teria de ser adiado devido a um “procedimento médico menor”.

"Devido a um procedimento médico inesperado, mas menor, que exigiu atendimento rápido, a apresentação de Rod Stewart esta noite em Cincinnati, no Riverbend Music Center, foi ADIADA", compartilhou o local do concerto em comunicado

O anfiteatro ao ar livre onde iria ser realizado o concerto informa que todos os ingressos previamente adquiridos serão válidos na data a ser remarcada. “Rod deve recuperar rapidamente e está ansioso para voltar a Cincinnati”, acrescentam. 

Posteriormente, um outro concerto marcado para esta terça-feira, em Cleveland, foi também cancelado, na sequência de ordens médicas que aconselharam o cantor a repousar durante, pelo menos, 48 horas.

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"Rod está desapontado por perder o concerto e agradece a compreensão de todos. Aguarda ansiosamente por voltar ao palco em breve. Os reembolsos estão disponíveis”, informou a Rocket Arena, em Cleveland.

Recorde-se que, uma semana antes de cantar no Rock in Rio Lisboa, em junho, Rod Stewart viveu um momento de grande tensão durante um concerto, no Utah, nos Estados Unidos, depois de ter sentido dificuldades e desconforto físico em palco e ter precisado de assistência médica durante a atuação. 

O músico britânico de 81 anos interrompeu momentaneamente o espetáculo após apresentar sinais de indisposição. As imagens divulgadas mostram Stewart a receber oxigénio, para recuperar, perante um público que manifestava gritos e aplausos de apoio.

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