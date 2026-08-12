quarta-feira, 12 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Rod Stewart cancela digressão após cirurgia ao coração. Cantor de 81 anos precisa de quatro semanas para recuperar

O cantor britânico foi submetido a um procedimento para colocação de um stent coronário. Garante que está a recuperar bem e espera regressar aos palcos.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Rod Stewart cancela digressão após cirurgia ao coração. Cantor de 81 anos precisa de quatro semanas para recuperar
Victor Barros

Vai ver o eclipse? Há cinco coisas que provavelmente já lhe disseram sobre o fenómeno e não são verdade

Relacionados

Rod Stewart volta a ser levado para o hospital de urgência e cancela concertos

O cantor britânico, de 81 anos, deveria ter atuado em Cincinnati, Ohio, no passado domingo.
Rod Stewart volta a ser levado para o hospital de urgência e cancela concertos

Rod Stewart cancelou as restantes datas da sua digressão de despedida depois de ter sido submetido a um procedimento cardíaco para colocação de um stent coronário. O cantor britânico, de 81 anos, terá agora de interromper os concertos durante pelo menos quatro semanas, por indicação médica.

A intervenção foi realizada depois de uma avaliação médica e, segundo a equipa do artista, decorreu com sucesso. Os médicos estão satisfeitos com a recuperação e Rod Stewart já retomou as suas atividades diárias habituais.

"Os médicos estão satisfeitos com a sua recuperação, e o Rod está muito bem e já retomou as suas atividades diárias normais. Seguindo a recomendação médica, dedicará as próximas quatro semanas à recuperação total antes de regressar aos palcos.", pode ler-se na nota.

Cantor garante que está a recuperar bem

Após a intervenção, o músico deixou uma mensagem aos fãs para atualizar o seu estado de saúde.

Rod Stewart afirmou que já se sente melhor e agradeceu aos médicos, enfermeiros e restantes profissionais que o acompanharam.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O cantor lamentou ainda ter de cancelar os concertos que tinha previstos, mas mostrou-se confiante de que poderá regressar aos palcos depois do período de recuperação recomendado pelos médicos.

Vários concertos já tinham sido cancelados

A decisão surge depois de uma série de problemas de saúde que já tinham obrigado Rod Stewart a alterar a agenda de concertos ao longo deste ano.

No início de agosto, o músico cancelou uma atuação em Cincinnati, nos Estados Unidos, devido a um procedimento médico que necessitava de atenção imediata. Pouco depois, também foi cancelado um concerto em Cleveland.

Inicialmente, a equipa do artista tinha descrito o procedimento como uma "intervenção médica menor". Após nova avaliação, foi realizada a intervenção cardíaca para colocação do stent coronário.

Rod Stewart já tinha também cancelado outros concertos ao longo do ano devido a problemas de saúde, incluindo episódios relacionados com infeções respiratórias e laringite.

Temas

Rod Stewart
Procedimento cardíaco
Digressão
Recuperação
Concertos Cancelados

Leia também

Discord sob pressão no Brasil: plataforma tem três dias para suspender transmissões ao vivo

A plataforma enfrenta novas restrições depois de as autoridades identificarem falhas na proteção de menores.
Discord sob pressão no Brasil: plataforma tem três dias para suspender transmissões ao vivo

Dois portugueses encontrados com vida após desaparecerem no mar na Croácia. Há ainda outros dois desaparecidos

Um grupo de quatro amigos seguia a remos num pequeno barco insuflável quando foi surpreendido por uma tempestade no Canal de Velebit.
Dois portugueses encontrados com vida após desaparecerem no mar na Croácia. Há ainda outros dois desaparecidos

Rod Stewart cancela digressão após cirurgia ao coração. Cantor de 81 anos precisa de quatro semanas para recuperar

O cantor britânico foi submetido a um procedimento para colocação de um stent coronário. Garante que está a recuperar bem e espera regressar aos palcos.
Rod Stewart cancela digressão após cirurgia ao coração. Cantor de 81 anos precisa de quatro semanas para recuperar

Mais vistos

Destaques