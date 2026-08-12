Rod Stewart cancela digressão após cirurgia ao coração. Cantor de 81 anos precisa de quatro semanas para recuperar

O cantor britânico foi submetido a um procedimento para colocação de um stent coronário. Garante que está a recuperar bem e espera regressar aos palcos.

Rod Stewart cancelou as restantes datas da sua digressão de despedida depois de ter sido submetido a um procedimento cardíaco para colocação de um stent coronário. O cantor britânico, de 81 anos, terá agora de interromper os concertos durante pelo menos quatro semanas, por indicação médica.

A intervenção foi realizada depois de uma avaliação médica e, segundo a equipa do artista, decorreu com sucesso. Os médicos estão satisfeitos com a recuperação e Rod Stewart já retomou as suas atividades diárias habituais.

"Os médicos estão satisfeitos com a sua recuperação, e o Rod está muito bem e já retomou as suas atividades diárias normais. Seguindo a recomendação médica, dedicará as próximas quatro semanas à recuperação total antes de regressar aos palcos.", pode ler-se na nota.

Cantor garante que está a recuperar bem

Após a intervenção, o músico deixou uma mensagem aos fãs para atualizar o seu estado de saúde.

Rod Stewart afirmou que já se sente melhor e agradeceu aos médicos, enfermeiros e restantes profissionais que o acompanharam.

O cantor lamentou ainda ter de cancelar os concertos que tinha previstos, mas mostrou-se confiante de que poderá regressar aos palcos depois do período de recuperação recomendado pelos médicos.

Vários concertos já tinham sido cancelados

A decisão surge depois de uma série de problemas de saúde que já tinham obrigado Rod Stewart a alterar a agenda de concertos ao longo deste ano.

No início de agosto, o músico cancelou uma atuação em Cincinnati, nos Estados Unidos, devido a um procedimento médico que necessitava de atenção imediata. Pouco depois, também foi cancelado um concerto em Cleveland.

Inicialmente, a equipa do artista tinha descrito o procedimento como uma "intervenção médica menor". Após nova avaliação, foi realizada a intervenção cardíaca para colocação do stent coronário.

Rod Stewart já tinha também cancelado outros concertos ao longo do ano devido a problemas de saúde, incluindo episódios relacionados com infeções respiratórias e laringite.