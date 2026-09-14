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Revelados novos detalhes sobre a morte de Hayden Panettiere aos 36 anos

A atriz morreu a 16 de agosto em Greenville, no estado norte-americano da Carolina do Sul. Panettiere foi encontrada inconsciente na presença do companheiro e do irmão, e agora fontes policiais acreditam que tomou um comprimido que se tornou fatal.
Redação
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Revelados novos detalhes sobre a morte de Hayden Panettiere aos 36 anos
AP

Tratou durante 11 anos um cancro que nunca teve: "Disseram-me vezes sem conta que sem quimioterapia morreria"

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A morte de Hayden Panettiere, aos 36 anos, está a ser investigada pelas autoridades norte-americanas e ganhou novos contornos esta segunda-feira.

A atriz, conhecida pelos papéis em “Heroes” e “Nashville”, terá tomado um comprimido de oxicodona que continha fentanil no dia em que morreu, segundo informações divulgadas pelo TMZ com base em fontes policiais.

De acordo a informação disponível, terá sido apenas um comprimido a provocar a reação fatal. No entanto, esta versão ainda não corresponde à conclusão oficial do médico-legista, uma vez que os resultados toxicológicos continuam a ser aguardados.

Autoridades procuram saber de onde veio o comprimido

A investigação está também a tentar determinar a origem da substância. As autoridades estarão a seguir o rasto de um "traficante de droga de longa data" com quem Panettiere teria contacto em Los Angeles.

A Agência de Combate às Drogas dos Estados Unidos (DEA), juntou-se à investigação poucos dias depois da morte da atriz.

Hayden Panettiere foi encontrada em paragem cardíaca

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Panettiere morreu a 16 de agosto, em Greenville, no estado norte-americano da Carolina do Sul. A atriz foi encontrada inconsciente numa residência e já se encontrava em paragem cardíaca quando chegaram os meios de emergência. Foram realizadas tentativas de reanimação, mas sem sucesso.

Um relatório policial divulgado após a morte indicou que Brian Hickerson, companheiro da atriz, estava no local juntamente com o irmão, Zack Hickerson. Segundo as autoridades, Brian terá mostrado aos agentes um saco com medicamentos que Panettiere estava a tomar.

A autópsia realizada no dia seguinte não encontrou sinais de trauma físico que pudessem explicar a morte. As autoridades também disseram não ter encontrado indícios de crime.

Causa oficial ainda não foi confirmada

Apesar das informações agora divulgadas, o médico-legista ainda não confirmou oficialmente que o fentanil tenha provocado a morte da atriz.

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