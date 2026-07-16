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Revelada a causa da morte de Sam Neill, estrela de "Parque Jurássico"

A família decidiu tornar pública a causa da morte do ator após a circulação de informação falsa, descrita como “imprecisões e verdadeiras mentiras”.
Redação
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Revelada a causa da morte de Sam Neill, estrela de "Parque Jurássico"
AFP

Idoso de 87 anos foi encontrado amarrado e morto em casa em Lisboa. Dinheiro e vício no jogo terá motivado o crime

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A causa da morte do ator Sam Neill, anunciada no passado dia 13 de julho, foi revelada: o ator de 78 anos morreu na sequência de uma pneumonia. 

A informação foi divulgada pela revista People, que cita um comunicado assinado por Philip Grenz, colaborador de longa data do ator. "O Sam morreu de pneumonia. Antes de ficar doente, tinha lutado e vencido de forma valente um linfoma graças a novos tratamentos chamados CAR-T. Para lá de gerir a sua empresa de vinhos, Two Paddocks, tinha filmado quatro projetos ao longo do último ano, que serão lançados em breve", pode ler-se. 

Sam Neill, ator conhecido sobretudo por ter interpretado o paleontólogo Alan Grant em “Parque Jurássico”, de Steven Spielberg, tinha revelado em 2023 que tinha sido diagnosticado com a doença no livro de memórias “Did I Ever Tell You This?”. No entanto, nos últimos meses o ator já tinha confirmado que a doença estava controlada.

A família decidiu tornar pública a causa da morte do ator após a circulação de informação falsa, descrita como “imprecisões e verdadeiras mentiras” por Grenz. 

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Os entes queridos do ator revelaram ainda que o funeral será privado, na quinta do ator na Nova Zelândia. A data não foi divulgada. 

Aos fãs de Sam Neill, a família pede que substituam o envio de flores e bem materiais por um donativo a instituições apoiadas pelo ator, enumerando, por exemplo, a Fundação do Hospital Dunstan, a Fundação Snowdome, o Fundo da Natureza da Nova Zelândia e a Sustainable Tarras.

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