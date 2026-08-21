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Restaurante português destruído por incêndio na Suíça: há oito feridos e cinco desaparecidos

As chamas terão começado no segundo piso de um edifício com apartamentos, tendo-se estendido ao restaurante português "Beverin", na cidade de Thusis. 
Redação
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Restaurante português destruído por incêndio na Suíça: há oito feridos e cinco desaparecidos
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Principal suspeito da morte de turista português na Albânia era segurança na praia onde ocorreu o homicídio

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Um incêndio num restaurante português na Suíça deixou oito pessoas feridas, entre as quais duas com gravidade. Há ainda cinco desaparecidos. 

O incêndio deflagrou na madrugada desta sexta-feira, com os meios de emergência a serem acionados às 00h00 (23h00 em Lisboa). As chamas terão começado no segundo piso de um edifício com apartamentos, tendo-se estendido ao restaurante português "Beverin", na cidade de Thusis. 

Segundo um comunicado da polícia cantonal de Grisões (Graubünden), o edifício ficou totalmente destruído e as escadas desabaram, tendo sido necessário um guindaste para abrir o telhado. Do prédio foram ainda retiradas 14 pessoas. Todos os feridos foram divididos por três hospitais da região e pelo Hospital de Zurique.   

As autoridades e o Ministério Público estão agora a investigar a origem do incêndio.

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