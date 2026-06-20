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Resort de luxo destruído pelas chamas na República Dominicana. Há uma vítima mortal

As causas do incêndio permanecem, até ao momento, desconhecidas.
Redação
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Resort de luxo destruído pelas chamas na República Dominicana. Há uma vítima mortal
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Não é preguiça: psicólogos explicam a verdadeira razão por trás de uma casa desarrumada

Um incêndio de grandes dimensões destruiu grande parte de um resort de luxo na República Dominicana, esta sexta-feira, provocando a morte de uma turista italiana e obrigando à retirada de quase 1.700 pessoas.

O fogo deflagrou no complexo turístico Viva Dominicus Beach by Wyndham, localizado em Bayahibe, uma das zonas balneares mais procuradas da costa sudeste do país. As chamas espalharam-se rapidamente por várias áreas da unidade hoteleira, levando as autoridades a desencadear uma operação de emergência para retirar hóspedes e funcionários.

Apesar da rápida resposta dos meios de emergência, uma turista de nacionalidade italiana com 46 anos de idade acabou por morrer e há nove feridos a registar.

A rapidez com que as chamas se alastraram foi favorecida pelo vento e pelos materiais utilizados em algumas zonas do resort, incluindo coberturas feitas de palha, altamente inflamáveis, segundo o Centro de Operações de Emergência (COE) do país, citado pela Associated Press.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram densas colunas de fumo negro a elevar-se sobre o complexo turístico enquanto as chamas consumiam parte significativa das estruturas.

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Investigação já foi aberta

As causas do incêndio permanecem desconhecidas e estão agora a ser investigadas pelas autoridades dominicanas. Os destroços serão avaliados para determinar a origem das chamas.

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