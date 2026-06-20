Resort de luxo destruído pelas chamas na República Dominicana. Há uma vítima mortal

As causas do incêndio permanecem, até ao momento, desconhecidas.

Um incêndio de grandes dimensões destruiu grande parte de um resort de luxo na República Dominicana, esta sexta-feira, provocando a morte de uma turista italiana e obrigando à retirada de quase 1.700 pessoas.

O fogo deflagrou no complexo turístico Viva Dominicus Beach by Wyndham, localizado em Bayahibe, uma das zonas balneares mais procuradas da costa sudeste do país. As chamas espalharam-se rapidamente por várias áreas da unidade hoteleira, levando as autoridades a desencadear uma operação de emergência para retirar hóspedes e funcionários.

Apesar da rápida resposta dos meios de emergência, uma turista de nacionalidade italiana com 46 anos de idade acabou por morrer e há nove feridos a registar.

A rapidez com que as chamas se alastraram foi favorecida pelo vento e pelos materiais utilizados em algumas zonas do resort, incluindo coberturas feitas de palha, altamente inflamáveis, segundo o Centro de Operações de Emergência (COE) do país, citado pela Associated Press.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram densas colunas de fumo negro a elevar-se sobre o complexo turístico enquanto as chamas consumiam parte significativa das estruturas.

Investigação já foi aberta

As causas do incêndio permanecem desconhecidas e estão agora a ser investigadas pelas autoridades dominicanas. Os destroços serão avaliados para determinar a origem das chamas.