segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Resgatadas 16 crianças de casa em condições deploráveis nos EUA. Algumas não falavam e jovem de 18 anos não sabia escrever o próprio nome

As autoridades norte-americanas descobriram 16 crianças da mesma família a viverem em condições extremas numa casa em Ohio. Algumas não conseguiam falar e uma jovem de 18 anos não sabia escrever o próprio nome. Pais e avós foram detidos e acusados de colocar os menores em perigo
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Resgatadas 16 crianças de casa em condições deploráveis nos EUA. Algumas não falavam e jovem de 18 anos não sabia escrever o próprio nome

Criança de cinco anos morre afogada numa piscina particular em Benavente

As autoridades do estado norte-americano de Ohio resgataram 16 crianças da mesma família que viviam em condições consideradas "deploráveis" numa habitação em Hamden, uma pequena localidade rural, onde terão permanecido durante grande parte dos últimos quatro anos confinadas a um único quarto.

Os menores, com idades entre 18 meses e 18 anos, foram encontrados na terça-feira durante o cumprimento de um mandado de busca relacionado com uma investigação sem ligação ao caso.

Segundo as autoridades, as crianças viviam rodeadas de dejetos humanos, sem acesso a condições básicas de higiene ou cuidados adequados. Algumas não conseguiam falar e a mais velha, uma jovem de 18 anos com deficiência no desenvolvimento, não sabia escrever o próprio nome.

"O nosso gado era mantido em melhores condições do que estas crianças", afirmou o xerife do condado de Vinton, Ryan Cain, durante uma conferência de imprensa, descrevendo o cenário encontrado como "repugnante".

O responsável explicou que a casa apresentava elevados níveis de bactérias e sinais evidentes da presença de fezes humanas, acrescentando que nunca tinha visto uma situação semelhante.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Crianças viviam confinadas num único quarto

De acordo com a investigação, tudo indica que os 16 menores passavam a maior parte do tempo num quarto com cerca de 3,7 metros por 3,7 metros.

As autoridades não encontraram jaulas na habitação, mas ainda estão a investigar de que forma as crianças eram impedidas de abandonar o espaço.

Sete dos menores foram transportados para hospitais da cidade de Columbus e dois tiveram de ser evacuados de helicóptero para centros especializados em trauma devido à gravidade do seu estado clínico.

O procurador-geral de Ohio, Andy Wilson, afirmou que o cenário encontrado foi um dos mais perturbadores da sua carreira.

"É o tipo de coisa que não estamos habituados a ver nos Estados Unidos", afirmou, acrescentando que, mesmo passadas quase 24 horas, não conseguia esquecer o cheiro existente na habitação.

Wilson descreveu ainda a situação como "puro mal", referindo que as crianças "pareciam quase animais selvagens" devido ao isolamento prolongado e às condições em que viviam.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Pais e avós acusados de colocar menores em perigo

Os pais e os dois avós das crianças foram detidos e acusados de 16 crimes de colocar menores em perigo, numa forma agravada por alegados danos físicos graves.

Os quatro arguidos — Gary Siders Sr., Christina Siders, Gary Siders Jr. e Elizabeth Siders — compareceram em tribunal por videoconferência.

O tribunal fixou uma fiança de 300 mil dólares (cerca de 262 mil euros) para cada um dos suspeitos e proibiu-os de contactar entre si ou com as crianças.

Família evitava qualquer contacto com as autoridades

Segundo os investigadores, a família mudou-se várias vezes ao longo das últimas duas décadas, conseguindo evitar que os menores fossem identificados pelas autoridades.

Nenhuma das crianças estava inscrita na escola nem existiam registos médicos regulares.

"As pessoas envolvidas foram muito eficazes a manter estas crianças fora da vista dos investigadores e das autoridades", afirmou Andy Wilson, acrescentando que tudo indica que ninguém fora da família tinha conhecimento da existência dos menores.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Estado de Ohio já requereu a guarda temporária das 16 crianças, enquanto prossegue a investigação criminal.

"Será feita justiça para estas crianças", garantiu o procurador-geral.

Temas

EUA
Ohio
Crianças
Resgatadas
Resgate Crianças

Leia também

Sismos na Venezuela: Sobe para 96 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

O Ministério dos Negócios Estrangeiros atualizou esta segunda-feira o balanço das vítimas portuguesas dos sismos na Venezuela. Há agora registo de 96 portugueses e lusodescendentes mortos, entre os quais 17 crianças, e 60 continuam desaparecidos
Sismos na Venezuela: Sobe para 96 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

Kremlin defende teste de míssil da China e rejeita críticas da Austrália e do Japão

O Kremlin saiu esta segunda-feira em defesa do teste de um míssil balístico lançado pela China para o oceano Pacífico, considerando que Pequim exerceu um "direito soberano". O ensaio militar gerou críticas da Austrália, Japão e Nova Zelândia, numa altura de crescente tensão na região do Indo-Pacífico
Kremlin defende teste de míssil da China e rejeita críticas da Austrália e do Japão

Guerra no Sudão matou pelo menos 330 crianças em seis meses. ONU ordena investigação urgente

Pelo menos 330 crianças morreram nos últimos seis meses devido à guerra no Sudão, a maioria em ataques com drones, alerta a Unicef. Perante a escalada da violência, o Conselho dos Direitos Humanos da ONU ordenou uma investigação urgente sobre alegados crimes de guerra e violações do direito internacional
Guerra no Sudão matou pelo menos 330 crianças em seis meses. ONU ordena investigação urgente

Mais vistos

Destaques