Reino Unido pretende mudar lei de imigração para deportar pedófilo paquistanês condenado em 2012

A ministra britânica garante que o Reino Unido irá reunir todos os esforços para que a deportação se concretize.

O governo do Reino Unido quer alterar a lei para tentar deportar um pedófilo paquistanês condenado por liderar uma rede de tráfico sexual de crianças.

Trata-se de Shabir Ahmed. Foi condenado em 2012 a 22 anos de prisão por crimes sexuais praticados contra crianças, incluindo violação. Além disso, era o líder de um grupo de homens criminosos que praticavam crimes semelhantes contra raparigas em Rochdale, norte de Inglaterra.

Ahmed foi libertado a 2 de julho, com pulseira eletrónica. Todos os políticos britânicos querem agora a sua deportação para o Paquistão, o seu país natal, já que a sua nacionalidade britânica foi cancelada após a condenação.

No entanto, uma lei britânica de imigração de 1971 impede a sua deportação, uma vez que prevê que cidadãos da Commonwealth, uma aliança voluntária composta por 56 países independentes e soberanos, não possam ser deportados desde que tenham chegado ao Reino Unido antes de 1973. Esse é o caso de Ahmed e o Paquistão faz parte da aliança.

A intenção de mudar a legislação foi anunciada pela ministra do Interior, Shabana Mahmood, que explicou no Parlamento que esta aletração “garantiria a deportação dos criminosos estrangeiros mais hediondos".

No entanto, mesmo com a alteração da lei, não é garantido que o caso de Mahmed fique resolvido, uma vez que o Paquistão teria de aceitar recebê-lo - algo que, de acordo com os meios de comunicação britânicos, não irá acontecer.

A ministra garante que o Reino Unido irá reunir todos os esforços para que a deportação se concretize.