Reino Unido. Fecho inesperado de maternidade leva grávidas a terem aulas sobre como lidar com o parto no carro

Sem saberem quando a ala de partos poderá reabrir, algumas mulheres estão já a aprender como agir caso o parto comece a caminho da maternidade.

Várias mulheres grávidas do sudoeste de Inglaterra estão a arranjar novas soluções para o parto após a notícia do fecho repentino de uma maternidade local. Trata-se do Hospital Distrital de North Devon, em Barnstaple, que fechou temporariamente a ala de partos devido à falta de funcionários.

A informação causou grande transtorno às mulheres grávidas da região, que passam a ter de fazer uma viagem de quase duas horas até à maternidade mais próxima.

No entanto, essa viagem parece demasiado longa para algumas mães, que decidiram ter aulas para se prepararem para ter o parto enquanto conduzem ou dentro do carro estacionado.

A professora que conduz as sessões, Catherine McHomvy, revelou ao The Mirror que ensina a criar o ambiente de parto - que teriam no hospital ou em casa - dentro do carro. "O parto pode acontecer muito rápido para algumas mulheres – então estou a ensinar posições para potencialmente desacelerar o parto, essenciais para o carro como garrafas grandes de água, combustível suficiente caso precise mantê-lo aquecido, muitas toalhas e cobertores para pegar e enrolar o bebé, e conselhos como não cortar o cordão umbilical até a ajuda chegar”, explica, acrescentando que as mulheres que recorrem às suas sessões estão “ansiosas, stressadas, dececionadas e não se sentem ouvidas ou vistas”.

O hospital North Devon suspendeu não só os partos (incluindo cesarianas), mas também as consultas de triagem, cujo objetivo é avaliar o estado da mãe e do bebé.

O fecho da ala de partos no hospital está a gerar inúmeras críticas, com deputados revoltados com a situação. O deputado liberal-democrata por North Devon, Ian Roome, considera a situação “inaceitável”. "Francamente, a situação é inaceitável. Isso coloca em risco a segurança de gestantes e bebés, e dececiona as brilhantes parteiras e a equipe de maternidade do nosso hospital que cuidam delas. Escrevi a Yvette Cooper, Secretária de Saúde e Assistência Social, realçando que a situação é inaceitável e que hospitais rurais deveriam ser priorizados para obter financiamento extra”, sublinha.

Entre as mães que recorrem às sessões de Catherine, ouvidas pelo mesmo jornal, o sentimento é o mesmo: impotência e medo. No entanto, recorrem a esta nova solução para garantir que, pelo menos até chegar ajuda, conseguem garantir a segurança dos seus filhos.