Raio atinge turista norte-americano durante caminhada nas encostas do Etna. Homem acabou por morrer

Homem de 29 anos foi surpreendido por uma tempestade enquanto percorria as encostas do vulcão Etna. Foi encontrado em paragem cardiorrespiratória e transportado de helicóptero para um hospital, mas acabou por morrer.

Uma caminhada pelas encostas do Etna terminou em tragédia para um turista norte-americano. O homem, de 29 anos e natural do Kansas, morreu depois de ser atingido por um raio durante uma tempestade que atingiu o vulcão, na Sicília, Itália, no domingo à noite.

O alerta foi dado depois de o turista ser atingido quando se encontrava na zona de Rocca Capra, numa área situada a cerca de 1.400 metros de altitude. Segundo o The Guardian, o local caracteriza-se pelo terreno aberto e pela escassez de vegetação, deixando quem ali se encontra particularmente exposto perante uma mudança repentina das condições meteorológicas.

Os bombeiros italianos localizaram o homem por volta das 20h00. Quando chegaram ao local, encontrava-se em paragem cardiorrespiratória.

Face à gravidade da situação e às dificuldades de acesso à zona, foi necessário recorrer a um helicóptero para retirar o turista. O homem foi levado para o hospital Cannizzaro, em Catânia, onde acabou por morrer apesar dos esforços das equipas médicas.

Tempestade atingiu o vulcão durante a caminhada

O acidente aconteceu durante uma forte trovoada que atravessou o Etna ao final do dia. O homem encontrava-se sozinho quando foi atingido pelo raio, segundo as informações divulgadas pelas autoridades italianas e pela imprensa local.

A identidade da vítima não foi divulgada.

Também permaneciam algumas dúvidas sobre as circunstâncias exatas em que o turista se encontrava no vulcão. Algumas informações apontaram para a possibilidade de estar numa zona sujeita a restrições de acesso, mas as autoridades ainda procuravam esclarecer se o homem tinha efetivamente entrado numa área interditada no momento do acidente.

A questão ganha particular relevância devido ao estado atual do Etna. O vulcão tem atravessado um período de atividade intensa, levando as autoridades a limitar o acesso a determinadas zonas das encostas.

Etna continua sob vigilância devido à atividade vulcânica

O Etna é um dos vulcões mais ativos da Europa e tem registado episódios de atividade significativa nas últimas semanas. A situação levou inclusivamente a perturbações no funcionamento do aeroporto de Catânia, devido à presença de cinzas vulcânicas.

As restrições impostas pelas autoridades não estão relacionadas apenas com o risco de erupção. Em determinadas zonas, o terreno, a altitude e a ausência de abrigo tornam qualquer alteração meteorológica particularmente perigosa.

Foi precisamente a combinação entre uma área exposta e uma tempestade que esteve na origem da morte do turista norte-americano.

De acordo com informações divulgadas pela mesma fonte, os relâmpagos já provocaram mais mortes no Etna nas últimas décadas do que as próprias erupções do vulcão. O último episódio mortal diretamente relacionado com uma erupção remonta a 1987.