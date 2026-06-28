Queda de avião com paraquedistas mata 11 pessoas em França

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Um avião civil que transportava paraquedistas caiu este domingo em Nancy, no nordeste de França, provocando a morte de todas as 11 pessoas que seguiam a bordo.
O acidente aconteceu na zona de Meurthe-et-Moselle, pouco depois da descolagem do aeródromo de Nancy-Essey, durante uma sessão de paraquedismo. As vítimas eram o piloto da aeronave e dois grupos de cinco paraquedistas.
Segundo a imprensa francesa, o avião ficou completamente destruído na sequência da queda, levando à mobilização de várias equipas de emergência.
Autoridades ativaram dispositivo de emergência
O presidente da Câmara de Nancy, Yves Séguy, deslocou-se ao local do acidente e anunciou a ativação de um dispositivo especial de acompanhamento da ocorrência.
"Decidi ativar o centro operacional departamental (COD) com a presença de todos os serviços operacionais, de forma a garantir a monitorização em tempo real do evento", escreveu o autarca nas redes sociais.
Também a Polícia Nacional francesa pediu à população para evitar a zona onde ocorreu a queda, de forma a facilitar o trabalho das equipas de emergência.
"Evitem a todo o custo a área da rua Salvador Allende. Para permitir o livre acesso dos serviços de emergência e das forças policiais, não se dirijam a esse local", indicou a autoridade num comunicado publicado nas redes sociais.
Investigação vai apurar causas da queda
As autoridades francesas abriram uma investigação para determinar as causas do acidente e perceber as circunstâncias que levaram à queda da aeronave.
O acidente ocorreu durante uma atividade de paraquedismo, uma prática que envolve aviões ligeiros adaptados para transporte de praticantes até à altitude necessária para os saltos.
As equipas de emergência permaneceram no local durante várias horas para realizar operações de socorro, identificação das vítimas e recolha de elementos que possam ajudar a esclarecer o que aconteceu.