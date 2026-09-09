Quatro homens detidos em Espanha por violação em grupo de ex-namorada de um deles

A Polícia Nacional espanhola deteve quatro homens em Valência, entre os 44 e os 53 anos, suspeitos de terem agredido sexualmente em grupo a ex-namorada de um deles. O ex-companheiro da vítima foi ainda indiciado por um crime de maus-tratos

A Polícia Nacional espanhola deteve em Valência quatro homens, com idades entre os 44 e os 53 anos, suspeitos de terem agredido sexualmente em grupo a ex-namorada de um deles. O ex-companheiro da vítima foi também indiciado por um crime de maus-tratos.

Segundo fontes policiais, a mulher terá sido ameaçada e forçada a manter relações sexuais com o ex-companheiro, o irmão deste e dois amigos.

O caso foi denunciado depois de a vítima se ter dirigido, no passado dia 11 de agosto, às instalações da Polícia Nacional para pedir aconselhamento sobre alegados comportamentos de perseguição, ameaças e agressões sexuais por parte do antigo companheiro.

Vítima terá sido ameaçada e agredida

Na sequência do aconselhamento prestado por agentes da Unidade de Atendimento à Família e à Mulher (UFAM), a mulher decidiu apresentar queixa.

Durante a investigação, os agentes terão apurado que a vítima foi obrigada em várias ocasiões a manter relações sexuais com o ex-companheiro e com outros três homens: o irmão e dois amigos deste.

De acordo com a informação policial, quando a mulher se opunha às exigências do antigo companheiro, este alegadamente agredia-a fisicamente e ameaçava divulgar imagens de conteúdo sexual que teria gravado com o telemóvel sem o seu consentimento.

Ex-companheiro foi o primeiro detido

Os investigadores conseguiram localizar inicialmente o antigo companheiro da vítima, um homem de 51 anos, que foi detido como presumível responsável pelos crimes de agressão sexual e maus-tratos no âmbito da violência de género.

Depois de identificados os restantes suspeitos, os três homens foram também detidos, igualmente como presumíveis autores de um crime de agressão sexual.

Os quatro detidos foram presentes às autoridades judiciais, segundo a Polícia Nacional espanhola.

As detenções ocorreram na sequência da investigação desencadeada pela denúncia apresentada pela vítima e dos elementos recolhidos pelos agentes da Unidade de Atendimento à Família e à Mulher.