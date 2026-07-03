Quase cinco meses depois da morte do antigo líder Ali Khamenei, Irão prepara o "funeral do século"

Ali Khamenei foi morto no primeiro dia de conflito entre os EUA e Israel contra o Irão, a 28 de fevereiro deste ano, juntamente com a mulher, a nora e uma neta de um ano de idade.

Quase cinco meses após a morte daquele que foi líder iraniano durante 37 anos, o Irão prepara-se para seis dias de cerimónias funebres. Este já é considerado pela imprensa local o “funeral do século”.

Ali Khamenei foi morto no primeiro dia de conflito entre os EUA e Israel contra o Irão, a 28 de fevereiro deste ano, juntamente com a mulher, a nora e uma neta de um ano de idade.

No seu lugar ficou o filho, Mojtaba Khamenei, também ferido no mesmo ataque no dia 28 de fevereiro. Até hoje, o novo líder iraniano nunca compareceu publicamente e, ao que é divulgado pelos EUA e por Israel, está ainda a recuperar de ferimentos graves.

O funeral de Ali Khamenei (juntamente com o dos familiares) está planeado com uma vasta agenda de eventos. Começa na Grande Mesquita de Mosalla, em Teerão, onde deverão estar presentes personaidades do clero, do regime e da Guarda Revolucionária iraniana. Mais uma vez, a presença do novo líder ainda está por confirmar.

Prevê-se que as ruas de Teerão se encham com a multidão para receber o cortejo ainda na segunda-feira. No dia seguinte, o funeral prossegue para a cidade de Qoom, depois para Najaf e Kerbala, no Iraque. Será, por fim, sepultado em Mashhad, a sua cidade natal, a nordeste do Irão.