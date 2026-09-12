Quádruplo homicídio em Espanha: portugueses podem estar sob investigação após morte de dois homens e mulher grávida

Os portugueses poderão ter causado o conflito e fugido posteriormente.

Quatro cidadãos portugueses estão a ser investigados pela Polícia Nacional de Espanha após um quádruplo homicídio em Isla Cristina, ocorrido no passado dia 16 de agosto.

Na sequência do crime, morreram dois homens e uma mulher grávida. Uma quarta pessoa ficou gravemente ferida.

Para já, foram detidas três pessoas, todos espanhóis e em prisão preventiva. No entanto, as autoridades colocam em hipótese os crimes terem sido cometidos por portugueses, segundo o divulgado pelo Correio da Manhã . Os portugueses poderão ter causado o conflito e fugido posteriormente.

O advogado de um dos detidos, citado pelo mesmo jornal, garante a inocência do seu cliente, e afirma desconhecer da intervenção de portugueses nos crimes.