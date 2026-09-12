sábado, 12 set. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mulheres às Direitas Inquérito de Verão Entrevistas
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Quádruplo homicídio em Espanha: portugueses podem estar sob investigação após morte de dois homens e mulher grávida

Os portugueses poderão ter causado o conflito e fugido posteriormente.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Quádruplo homicídio em Espanha: portugueses podem estar sob investigação após morte de dois homens e mulher grávida
Dreamstime

Passou meses à procura de emprego. Logo no primeiro dia, decidiu que não ia ficar e explicou porquê num vídeo que se tornou viral

Relacionados

Tiroteio em Espanha mata grávida de oito meses, a mãe e filha de 16 anos. Disputa entre famílias estará na origem

O tiroteio estará relacionado com uma disputa entre duas famílias ligadas ao tráfico de droga, que se prolonga desde setembro do ano passado.
Tiroteio em Espanha mata grávida de oito meses, a mãe e filha de 16 anos. Disputa entre famílias estará na origem

Quatro cidadãos portugueses estão a ser investigados pela Polícia Nacional de Espanha após um quádruplo homicídio em Isla Cristina, ocorrido no passado dia 16 de agosto. 

Na sequência do crime, morreram dois homens e uma mulher grávida. Uma quarta pessoa ficou gravemente ferida.

Para já, foram detidas três pessoas, todos espanhóis e em prisão preventiva. No entanto, as autoridades colocam em hipótese os crimes terem sido cometidos por portugueses, segundo o divulgado pelo Correio da Manhã. Os portugueses poderão ter causado o conflito e fugido posteriormente.

O advogado de um dos detidos, citado pelo mesmo jornal, garante a inocência do seu cliente, e afirma desconhecer da intervenção de portugueses nos crimes.

Temas

Quádruplo homicídio
Isla Cristina
Polícia Nacional Espanha
Prisão preventiva

Leia também

Quádruplo homicídio em Espanha: portugueses podem estar sob investigação após morte de dois homens e mulher grávida

Os portugueses poderão ter causado o conflito e fugido posteriormente.
Quádruplo homicídio em Espanha: portugueses podem estar sob investigação após morte de dois homens e mulher grávida

"Não quero causar problemas, mas...": Trump afirma que Irlanda vai ser reunificada "eventualmente"

O Presidente norte-americano reconheceu, contudo, que uma eventual mudança no estatuto da Irlanda do Norte dependeria também da posição do Reino Unido.
"Não quero causar problemas, mas...": Trump afirma que Irlanda vai ser reunificada "eventualmente"

Descarrilamento de comboio em França pode ter sido provocado por ato malicioso. 44 pessoas ficaram feridas

O comboio regional transportava 186 passageiros quando descarrilou na sexta-feira à noite, na Normandia, provocando 44 feridos, uma das quais ficou em estado crítico.
Descarrilamento de comboio em França pode ter sido provocado por ato malicioso. 44 pessoas ficaram feridas

Mais vistos

Destaques