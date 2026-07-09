Putin prepara escalada da guerra e afasta negociações de paz com a Ucrânia

Vladimir Putin não pretende negociar um acordo de paz com a Ucrânia e estará a preparar uma nova escalada do conflito, segundo três fontes próximas do Kremlin citadas pela agência Reuters. A decisão surge numa altura em que Kyiv intensifica os ataques com drones contra infraestruturas estratégicas em território russo

O Presidente russo, Vladimir Putin, não está disposto a iniciar negociações de paz com a Ucrânia e prepara-se para intensificar a ofensiva militar, segundo três fontes próximas do Kremlin ouvidas pela agência Reuters.

De acordo com a agência noticiosa, duas dessas fontes, que falaram sob condição de anonimato, afirmam que Moscovo considera que os recentes ataques ucranianos com drones a refinarias, depósitos de combustível e infraestruturas portuárias em território russo reforçam a necessidade de responder com uma escalada da guerra, em vez de avançar para uma solução diplomática.

A informação surge num momento de renovada intensidade dos ataques entre os dois países.

Ucrânia ataca depósitos de combustível e instalações industriais na Rússia

Durante a última noite, forças ucranianas realizaram ataques com drones contra várias regiões russas, atingindo infraestruturas ligadas ao setor energético.

Na região de Tver, a norte de Moscovo, um ataque provocou um incêndio num armazém da empresa Tverskaya Neftebaza. O governador interino, Vitaly Korolyov, confirmou que o fogo foi controlado pelos bombeiros e garantiu que não houve vítimas civis. As autoridades locais asseguram estar a trabalhar para minimizar os danos e manter a instalação operacional.

Também na região de Stavropol, no Cáucaso, um incêndio atingiu uma instalação industrial na cidade de Vyazniki, distrito de Shpakovsky. Segundo o governador Vladimir Vladimirov, as chamas alastraram a tanques de armazenamento de combustível.

Entretanto, na região de Rostov, dois navios-tanque fundeados na Baía de Taganrog sofreram danos mecânicos após um ataque, revelou o governador Yuri Slyusar. As autoridades locais indicaram ainda que mais de 20 drones ucranianos foram intercetados durante a noite naquela região.

Rússia diz ter abatido 73 drones ucranianos

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que as defesas antiaéreas abateram 73 drones ucranianos sobre 11 regiões do país, além da península da Crimeia — anexada por Moscovo em 2014 — e do Mar de Azov.

Os ataques com drones tornaram-se uma componente central da guerra, permitindo à Ucrânia atingir alvos militares e infraestruturas estratégicas em território russo, enquanto Moscovo mantém a pressão sobre várias frentes de combate no leste e sul da Ucrânia.

Até ao momento, o Kremlin não comentou oficialmente as informações da Reuters sobre a alegada recusa de Vladimir Putin em negociar um cessar-fogo ou um acordo de paz.