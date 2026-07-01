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Protesto no topo do Empire State Building: dupla exibe faixa de apelo à paz a mais de 400 metros de altura

As estações televisivas norte-americanas estão a acompanhar a situação em direto.
Redação
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Protesto no topo do Empire State Building: dupla exibe faixa de apelo à paz a mais de 400 metros de altura
Fox News

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Um homem e uma mulher subiram na tarde desta quarta-feira ao topo da antena do Empire State Building com uma faixa com uma mensagem política. A dupla tem máscaras a cobrir a cara, impossibilitando a identificação imediata.

O arranha-céus em Manhattan, Nova Iorque, tem cerca de 443 metros até ao ponto onde estão os ativistas. As estações televisivas norte-americanas estão a acompanhar a situação em direto.

Ao que foi possível ler das imagens divulgadas, a faixa tem a frase "Quando o poder do amor vencer o amor pelo poder, o mundo conhecerá paz".

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Empire State Building
EUA
Nova Iorque
Apelo à paz

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