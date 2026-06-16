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Produtor executivo de “Love Island USA” morre durante gravações da nova temporada nas Fiji

Tudo aconteceu na semana passada, depois de uma “emergência médica inesperada".
Redação
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Produtor executivo de “Love Island USA” morre durante gravações da nova temporada nas Fiji
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O universo televisivo norte-americano ficou marcado por uma notícia inesperada: James Barker, produtor executivo de Love Island USA, morreu aos 40 anos nas ilhas Fiji, onde decorria a gravação da oitava temporada do conhecido reality show de encontros amorosos.

A morte aconteceu na semana passada, depois de uma “emergência médica inesperada”, segundo informação divulgada pela produtora ITV America e pela plataforma de streaming Peacock, citada pela revista People.

Barker fazia parte da equipa de produção de Love Island USA desde 2020. Entrou inicialmente no programa como story producer, em português produtor de histórias, e acabou por assumir o cargo de produtor executivo nas últimas temporadas, tendo um papel relevante na coordenação criativa, produção, pós-produção e acompanhamento da componente musical do formato.

"A perda inimaginável de James foi profundamente sentida não só por toda a produção de Love Island USA, mas por toda a ITV e o Peacock", afirmaram a ITV America e o Peacock em comunicado.

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"Era um membro querido e muito valorizado da nossa família, cuja bondade, talento e dedicação deixaram uma marca indelével em todos nós e em todos os que tiveram o privilégio de o conhecer e de trabalhar com ele.", pode ler-se na nota partilhada pela mesma fonte.

A produção confirmou ainda que será feita uma homenagem a Barker no episódio de Love Island USA transmitido esta terça-feira, como forma de reconhecer o contributo do produtor para o sucesso da série.

Até ao momento, não foram divulgados detalhes adicionais sobre a condição médica que levou ao falecimento do produtor.

A oitava temporada de Love Island USA estava a ser gravada nas Fiji, seguindo o modelo de produção habitual do programa, que junta concorrentes numa "vila isolada", acompanhados permanentemente por câmaras e por uma equipa de produção responsável pela construção narrativa dos episódios.

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