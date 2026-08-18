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Produtor de cinema e diretora da Dior morrem em acidente de viação em França

O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira, por volta das 16h00. 
Redação
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Produtor de cinema e diretora da Dior morrem em acidente de viação em França
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Filho morre durante viagem de carro e pais só percebem 100 km depois. Pensavam que estava a dormir

Um acidente de viação vitimou duas personalidades conhecidas do mundo artístico. Nicolas Altmayer, produtor cinematográfico, e Mathilde Favier, diretora de relações públicas da Dior, morreram num acidente de viação em Deux-Sèvres, no oeste de França. 

O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira, por volta das 16h00. 

De acordo com a imprensa local, o veículo em que seguiam “colidiu com um pesado de mercadorias que circulava em sentido contrário, enquanto ultrapassavam outra viatura”. Foi instaurado um inquérito por “homicídio por negligência” que pretende apurar as circunstâncias do acidente.

Quem eram as vítimas?

Mathilde Favier tinha 57 anos. Era diretora de relações públicas da marca Dior e considerada uma figura influente na comunidade da moda. 

Nicolas Altmayer, de 61 anos, era uma figura de revelo da indústria cinematográfica francesa.

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