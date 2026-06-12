segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Príncipe William revela o truque que usa para andar de mota sem ser reconhecido

O príncipe William revelou que recorre a um disfarce sempre que quer desfrutar da sua paixão pelas motas longe dos olhares do público.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Príncipe William revela o truque que usa para andar de mota sem ser reconhecido
AFP

Caso das gémeas desaparecidas no Dubai: irmãs ficam em prisão preventiva durante, pelo menos, três meses na Suíça

Relacionados

Príncipe Harry alvo de processo por instituição que fundou

Os detalhes do processo ainda não são totalmente conhecidos e não há, até ao momento, decisões judiciais.
Príncipe Harry alvo de processo por instituição que fundou

Afinal o príncipe Philip não morreu de velhice: tinha cancro inoperável no pâncreas há quase oito anos

O autor da biografia revela ainda que a rainha não esteve presente quando o marido de há 73 anos partiu.
Afinal o príncipe Philip não morreu de velhice: tinha cancro inoperável no pâncreas há quase oito anos

Segredo revelado. Como a família real britânica acumula milhões anualmente

Propriedades e ativos do rei Carlos III e do príncipe William geram milhões de euros a partir de arrendamentos para serviços públicos e organizações de caridade, como escolas estatais e prisões. Os Ducados de Lancaster e Cornwall, que são isentos de impostos corporativos, deverão arrecadar pelo menos 59 milhões de euros com esses arrendamentos
Segredo revelado. Como a família real britânica acumula milhões anualmente

A família real britânica gera sempre muita curiosidade à volta de quem os acompanha e de como são as suas vidas num dia "banal". O príncipe William revelou esta quinta-feira que, para não ser reconhecido nas suas voltas de mota, veste um disfarce.

Em declarações no evento da Norfolk Blood Bikes, uma organização de caridade composta por voluntários que utilizam motos e veículos de resposta rápida para transportar material médico urgente, o príncipe admitiu que é fã de motas - algo que a sua mulher, a princesa de Gales, Kate Middleton, não aprova. "Eu amo motas. Ainda pedalo de vez em quando, silenciosamente" e, em voz baixa, acrescentou "com um disfarce", citado pelo The Mirror.

O momento do encontro no evento foi partilhado pelos monarcas nas suas redes sociais oficiais.

A princesa de Gales já tinha admitido há mais de 10 anos que o passatempo de William a deixa "cheia de medo", descrevendo a atividade como "arriscada".

Temas

Família real
Reino Unido
Príncipe William
Kate Middleton
Norfolk Blood Bikes

Leia também

Portugal e Espanha pedem mais financiamento da UE para energia e querem acelerar interligações elétricas com França

Portugal e Espanha defenderam um reforço do orçamento europeu para a energia e apelaram à aceleração das interligações elétricas com França. A ministra do Ambiente e Energia anunciou ainda que o Governo vai estudar uma ligação elétrica a Marrocos para reforçar a segurança do abastecimento
Portugal e Espanha pedem mais financiamento da UE para energia e querem acelerar interligações elétricas com França

Trump admite que pediu à FIFA revisão de cartão vermelho a Balogun antes do duelo com a Bélgica

Presidente norte-americano diz que a expulsão do avançado dos EUA foi injusta e crítica a utilização das imagens.
Trump admite que pediu à FIFA revisão de cartão vermelho a Balogun antes do duelo com a Bélgica

Sismos na Venezuela: Sobe para 96 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

O Ministério dos Negócios Estrangeiros atualizou esta segunda-feira o balanço das vítimas portuguesas dos sismos na Venezuela. Há agora registo de 96 portugueses e lusodescendentes mortos, entre os quais 17 crianças, e 60 continuam desaparecidos
Sismos na Venezuela: Sobe para 96 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

Mais vistos

Destaques