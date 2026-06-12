Príncipe William revela o truque que usa para andar de mota sem ser reconhecido

O príncipe William revelou que recorre a um disfarce sempre que quer desfrutar da sua paixão pelas motas longe dos olhares do público.

A família real britânica gera sempre muita curiosidade à volta de quem os acompanha e de como são as suas vidas num dia "banal". O príncipe William revelou esta quinta-feira que, para não ser reconhecido nas suas voltas de mota, veste um disfarce.

Em declarações no evento da Norfolk Blood Bikes, uma organização de caridade composta por voluntários que utilizam motos e veículos de resposta rápida para transportar material médico urgente, o príncipe admitiu que é fã de motas - algo que a sua mulher, a princesa de Gales, Kate Middleton, não aprova. "Eu amo motas. Ainda pedalo de vez em quando, silenciosamente" e, em voz baixa, acrescentou "com um disfarce", citado pelo The Mirror.

O momento do encontro no evento foi partilhado pelos monarcas nas suas redes sociais oficiais.

A princesa de Gales já tinha admitido há mais de 10 anos que o passatempo de William a deixa "cheia de medo", descrevendo a atividade como "arriscada".