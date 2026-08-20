Príncipe Harry e Meghan preparam regresso ao Reino Unido. Filhos vão estudar no país

Seis anos depois de deixarem o país e se instalarem na Califórnia, os duques de Sussex preparam-se para regressar ao Reino Unido por um período prolongado. Archie e Lilibet vão frequentar uma escola britânica a partir de setembro.

O príncipe Harry e Meghan Markle vão regressar ao Reino Unido com os dois filhos, Archie e Lilibet, mais de seis anos depois de terem deixado o país e abandonado as funções de membros seniores da família real britânica.

A mudança deverá acontecer ainda este mês e será por um período prolongado. A família deverá instalar-se numa residência privada nos arredores de Londres, que não pertence à família real, avançou o The Telegraph.

A informação foi avançada inicialmente por meios britânicos e norte-americanos e entretanto confirmada por fontes próximas dos duques de Sussex. O Palácio de Buckingham não comentou os planos, enquanto um porta-voz de Harry e Meghan também não fez qualquer declaração pública.

Archie e Lilibet vão estudar no Reino Unido

Uma das principais razões para a mudança está relacionada com a educação dos dois filhos.

O princípe Archie, de sete anos, e a princesa Lilibet, de cinco, já estão inscritos numa escola britânica e deverão começar as aulas em setembro. Será a primeira experiência escolar dos dois no Reino Unido.

Os irmãos nasceram em circunstâncias diferentes. Archie nasceu no Reino Unido, em 2019, enquanto Lilibet nasceu na Califórnia, em 2021, depois de Harry e Meghan terem deixado as funções oficiais.

Desde então, as crianças passaram a maior parte da vida nos Estados Unidos. A última visita dos dois ao Reino Unido tinha acontecido em 2022, durante as celebrações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II.

Não vão recuperar funções oficiais

Apesar do regresso ao país onde Harry nasceu e cresceu, não está previsto que o casal retome funções como membros trabalhadores da família real.

Harry e Meghan abandonaram essas funções em 2020 e mudaram-se posteriormente para a Califórnia, onde passaram a desenvolver projetos próprios e atividades comerciais.

Segundo fontes citadas pela Reuters e pela AP, a mudança para o Reino Unido não altera o estatuto dos duques de Sussex. Continuarão a ser membros não trabalhadores da família real.

A família deverá, além disso, manter a residência que possui em Montecito, na Califórnia.

Regresso acontece depois de aproximação ao rei Carlos III

A decisão surge depois de alguns sinais de aproximação entre Harry e o pai, o rei Carlos III.

Em julho, Harry, Meghan e os dois filhos estiveram no Reino Unido e encontraram-se com o monarca numa residência privada.

A relação entre Harry e o pai deteriorou-se significativamente depois da saída dos Sussex da família real e das várias entrevistas e declarações públicas feitas pelo casal.

Harry também publicou, em 2023, o livro Spare, no qual revelou vários episódios relacionados com a família real e expôs conflitos com o pai e o irmão, o príncipe William.